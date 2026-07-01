4. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

Dátum:
utorok, 7. júl 2026
Štart:
Carcassonne o 13:10 h
Cieľ:
Foix cca o 17:30 h
Dĺžka:
181,9 km
Profil:
kopcovitý
Prémie:
48,2 km: horská prémia 4. kategórie
64,9 km: horská prémia 3. kategórie
93,4 km: šprintérska prémia
104,9 km: horská prémia 2. kategórie
146,7 km: horská prémia 2. kategórie
Štvrtá etapa tohtoročnej Tour de France je mimoriadne otvorená. Šancu na víťazstvo v meste Foix majú jazdci z úniku, ale aj odolnejší klasikári.
Záležať bude na tempe, ktoré sa rozbehne po rýchlostnej prémii v Quillane, ktorú organizátori opäť zaradili približne v polovici trasy.
Hneď po nej príde stúpanie druhej kategórie Col de Coudons (10,7 km, sklon 5,5 %), nasleduje 20 km dlhá rovina, krátky zjazd a kopec Col de Montségur, ktorý veľa napovie o víťazovi etapy.
Z rýchlejších jazdcov by mohla etapa svedčať cyklistom typu Madsa Pedersena, ktorý by na rozdiel od čistokrvných šprintérov mal "prežiť" stúpania.
Zaujímavosťou je, že poslednými víťazmi v meste Foix sú Hugo Houle (2022), Warren Barguil (2017) a Luis León Sánchez (2012 pred Petrom Saganom, pozn.), pričom všetci traja vyhrali z únikov.