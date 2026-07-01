    07.07.2026 13:10
    4. etapa
    Carcassonne > Foix
    181,9 km
    sport-ground-additional-data
    kopcovitý

    4. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie

    Tour de France 2026 - 4. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 4. etapa: profil, trasa, mapa. (Autor: letour.fr)
    ShareTweet0

    Pozrite si podrobný profil 4. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026 - trasa, mapa, cieľ, dĺžka a všetky dôležité informácie.

    Dátum:

    utorok, 7. júl 2026

    Štart:

    Carcassonne o 13:10 h

    Cieľ:

    Foix cca o 17:30 h

    Dĺžka:

    181,9 km

    Profil:

    kopcovitý

    Prémie:

    48,2 km: horská prémia 4. kategórie


    64,9 km: horská prémia 3. kategórie


    93,4 km: šprintérska prémia


    104,9 km: horská prémia 2. kategórie

    146,7 km: horská prémia 2. kategórie

    Štvrtá etapa tohtoročnej Tour de France je mimoriadne otvorená. Šancu na víťazstvo v meste Foix majú jazdci z úniku, ale aj odolnejší klasikári. 

    Záležať bude na tempe, ktoré sa rozbehne po rýchlostnej prémii v Quillane, ktorú organizátori opäť zaradili približne v polovici trasy.

    Hneď po nej príde stúpanie druhej kategórie Col de Coudons (10,7 km, sklon 5,5 %), nasleduje 20 km dlhá rovina, krátky zjazd a kopec Col de Montségur, ktorý veľa napovie o víťazovi etapy. 

    Z rýchlejších jazdcov by mohla etapa svedčať cyklistom typu Madsa Pedersena, ktorý by na rozdiel od čistokrvných šprintérov mal "prežiť" stúpania.

    Zaujímavosťou je, že poslednými víťazmi v meste Foix sú Hugo Houle (2022), Warren Barguil (2017) a Luis León Sánchez (2012 pred Petrom Saganom, pozn.), pričom všetci traja vyhrali z únikov.

    Mapa 4. etapy na Tour de France 2026

    Mapa: 4. etapa na Tour de France 2026.
    Mapa: 4. etapa na Tour de France 2026. (Autor: letour.fr)

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 8. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 8. etapa: profil, trasa, mapa.
    8. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    teraz
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026 - 8. etapa: profil, trasa, mapa.
    Tour de France 2026 - 8. etapa: profil, trasa, mapa.
    8. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tour de France 2026»4. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie