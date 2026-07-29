Tímy z nižších súťaží prekvapili papierových favoritov (Slovnaft Cup, predkolo, výsledky)

Predkolo Slovnaft Cupu pokračovalo cez týždeň ďalšími zápasmi.
Treťoligová Spišská Nová Ves s prehľadom zvíťazila v susednej dedine nad Odorínom 5:0.
V ostatných stretnutiach však postúpili mužstvá z nižších súťaží.
Šiestoligové Sebedražie zdolalo piatoligistu z Partizánskeho, piatoligová Kaplna vyradila Rovinku, účastníka štvrtej ligy a šiestoligista z Lackoviec zdolal piatoligovú Breznicu.
Slovnaft Cup, predkolo, výsledky – 28. a 29. júl
Kaplna – Rovinka 2:1
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Odorín – Spišská Nová Ves 0:5
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Lackovce – Breznica 2:1
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Sebedražie – Partizánske 2:1
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>