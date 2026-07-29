    Tímy z nižších súťaží prekvapili papierových favoritov (Slovnaft Cup, predkolo, výsledky)

    Ilustračná fotografia
    Ilustračná fotografia (Zdroj: , Autor: Tímea Bazsó)
    Titanilla Bőd|29. júl 2026 o 20:00
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    Spišská Nová Ves svoj zápas zvládla s prehľadom.

    Predkolo Slovnaft Cupu pokračovalo cez týždeň ďalšími zápasmi.

    Treťoligová Spišská Nová Ves s prehľadom zvíťazila v susednej dedine nad Odorínom 5:0.

    V ostatných stretnutiach však postúpili mužstvá z nižších súťaží.

    Šiestoligové Sebedražie zdolalo piatoligistu z Partizánskeho, piatoligová Kaplna vyradila Rovinku, účastníka štvrtej ligy a šiestoligista z Lackoviec zdolal piatoligovú Breznicu.

    Slovnaft Cup, predkolo, výsledky – 28. a 29. júl

    Kaplna – Rovinka 2:1

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Odorín – Spišská Nová Ves 0:5

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Lackovce – Breznica 2:1

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Sebedražie – Partizánske 2:1

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Futbalnet

    Futbalnet

      Ilustračná fotografia
      Ilustračná fotografia
      Tímy z nižších súťaží prekvapili papierových favoritov (Slovnaft Cup, predkolo, výsledky)
      Titanilla Bőddnes 20:00
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