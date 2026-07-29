Tretiu ligu ozdobí zvučné meno. Stoch sa vracia do rodného klubu po 18 rokoch

Bývalý slovenský reprezentant Miroslav Stoch sa stal novou posilou FC Nitra. Odchovanec klubu sa pod Zobor vracia po osemnástich rokoch a tímu pomôže v nadchádzajúcej sezóne tretej ligy Západ.
Správu oznámil nitriansky klub na svojich oficiálnych kanáloch. Tridsaťštyriročný krídelník naposledy pôsobil v českom treťoligovom tíme FK Motorlet Praha, kde odohral tam ročník 2022/2023.
V poslednom období si vyskúšal aj malý futbal, prebojoval sa aj do slovenskej reprezentácie.
Stoch odštartoval svoju profesionálnu kariéru v Nitre, odkiaľ v roku 2006 prestúpil do akademických štruktúr londýnskej Chelsea.
V priebehu kariéry obliekal dresy FC Twente, Fenerbahçe SK, PAOK Solún, Al Ain FC, Bursaspor, SK Slavia Praha, Zagłębie Lubin či FC Slovan Liberec.
Za reprezentáciu Slovenska odohral 60 zápasov, strelil šesť gólov a predstavil sa aj na Majstrovstvách sveta 2010 v Juhoafrickej republike. V roku 2012 získal ocenenie FIFA Puskás Award za najkrajší gól roka.
Nováčik tretej ligy Západ v letnom prestupovom období výrazne posilňuje káder. Okrem Stocha prinieslo vedenie klubu aj Filipa Balaja a Karola Mondeka zo Zlatých Moraviec či Patrika Šurnovského z rakúskeho SV Horn.
Nitra si v uplynulom ročníku zabezpečila postup zo štvrtej ligy s 13-bodovým náskokom na čele tabuľky.