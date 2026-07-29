Tretiu ligu ozdobí zvučné meno. Stoch sa vracia do rodného klubu po 18 rokoch

Miroslav Stoch v drese FC Nitra
Miroslav Stoch v drese FC Nitra (Autor: FC Nitra)
Sportnet|29. júl 2026 o 23:16
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Bývalý reprezentant posilní ambiciózneho nováčika.

Bývalý slovenský reprezentant Miroslav Stoch sa stal novou posilou FC Nitra. Odchovanec klubu sa pod Zobor vracia po osemnástich rokoch a tímu pomôže v nadchádzajúcej sezóne tretej ligy Západ.

Správu oznámil nitriansky klub na svojich oficiálnych kanáloch. Tridsaťštyriročný krídelník naposledy pôsobil v českom treťoligovom tíme FK Motorlet Praha, kde odohral tam ročník 2022/2023.

V poslednom období si vyskúšal aj malý futbal, prebojoval sa aj do slovenskej reprezentácie.

Stoch odštartoval svoju profesionálnu kariéru v Nitre, odkiaľ v roku 2006 prestúpil do akademických štruktúr londýnskej Chelsea.

V priebehu kariéry obliekal dresy FC Twente, Fenerbahçe SK, PAOK Solún, Al Ain FC, Bursaspor, SK Slavia Praha, Zagłębie Lubin či FC Slovan Liberec.

Miroslav Stoch v drese FC Nitra
Miroslav Stoch v drese FC Nitra (Autor: FC Nitra)

Za reprezentáciu Slovenska odohral 60 zápasov, strelil šesť gólov a predstavil sa aj na Majstrovstvách sveta 2010 v Juhoafrickej republike. V roku 2012 získal ocenenie FIFA Puskás Award za najkrajší gól roka.

Nováčik tretej ligy Západ v letnom prestupovom období výrazne posilňuje káder. Okrem Stocha prinieslo vedenie klubu aj Filipa Balaja a Karola Mondeka zo Zlatých Moraviec či Patrika Šurnovského z rakúskeho SV Horn.

Nitra si v uplynulom ročníku zabezpečila postup zo štvrtej ligy s 13-bodovým náskokom na čele tabuľky.

Slovensko

    Miroslav Stoch v drese FC Nitra
    Miroslav Stoch v drese FC Nitra
    Tretiu ligu ozdobí zvučné meno. Stoch sa vracia do rodného klubu po 18 rokoch
    dnes 23:16
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