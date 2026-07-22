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    Lipowitz absolvoval po páde operáciu. Bez bicykla bude minimálne šesť týždňov

    Florian Lipowitz
    Florian Lipowitz (Autor: TASR/AP)
    ČTK|22. júl 2026 o 13:33
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    V časovke si zlomil kľučnú kosť.

    Nemecký cyklista Florian Lipowitz už je po operácii kľúčnej kosti, ktorú si zlomil pri páde v utorkovej časovke na Tour de France.

    Po zákroku zostáva v nemocnici a mal by tam stráviť ešte ďalšiu noc, uviedol pred štartom dnešnej 17. etapy šéf stajne Red Bull-Bora hansgrohe Ralph Denk.

    Tretí muž vlaňajšej Trou de France Lipowitz mal pri jazde proti chronometru nepríjemný pád v pravotočivej zákrute, po ktorom narazil do obrubníka a nemohol v pretekoch pokračovať.

    Vyšetrenie odhalilo zlomenú kľúčnu kosť a ešte v noci podstúpil chirurgický zákrok. Utrpel tiež početné odreniny. Pred časovkou, ktorú po dne voľna vyhral jeho tímový kolega Remco Evenepoel, figuroval Lipowitz na piatom mieste priebežnej klasifikácie.

    Teraz ho čaká najmenej šesťtýždňová pauza od pretekania, vylúčená je teda jeho prípadná účasť na Vuelte, ktorá odštartuje presne o mesiac, a takmer určite aj na majstrovstvách sveta v týždni od 20. do 27. septembra. Sezóna ale pre neho podľa Denka ešte neskončila.

    "Pri tomto type zranení vychádzam z toho, že ho ešte v tomto roku v sedle a pri pretekoch uvidíme. Ale kedy a kde, na to je príliš skoro," povedal tímový manažér.

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    Fans watch the riders during the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
    Fans watch the riders during the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
    Fotogaléria zo 17. etapy na Tour de France 2026
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    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Fans watch the riders during the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
    Fans watch the riders during the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
    Fotogaléria zo 17. etapy na Tour de France 2026
    dnes 15:18
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    Domov»Tour de France 2026»Lipowitz absolvoval po páde operáciu. Bez bicykla bude minimálne šesť týždňov