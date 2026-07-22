ONLINE: 17. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE

Cyklistické preteky Tour de France 2026 dnes pokračujú sedemnástou etapou.
Jazdcov čaká po utorňajšej časovke rovinatá trasa z Chambery do mesta Voiron dlhá necelých 175 kilometrov.
Náročnejší profil otvára dvere úniku alebo odolnejším klasikárom, ktorí dokážu zvládnuť zvlnený terén lepšie než špecialisti na čisté šprinty.
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Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Tour de France 2026 - 17. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, streda, výsledky)
Tour de France 2026
22.07.2026 o 13:35
17. etapa: Chambéry – Voiron
Plánovaný
Prenos
Pořadí Tour de France po 16. etapě (žlutý trikot):
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG 56:14:18
2. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe +4:32
3. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates – XRG +6:51
4. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +7:11
5. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek +9:22
6. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +10:14
7. Lenny Martinez (FRA) Bahrain – Victorious +12:50
8. Tom Pidcock (GBR) Pinarello Q36.5 +12:58
9. Jordan Jegat (FRA) TotalEnergies +22:50
10. Yannis Voisard (SUI) Tudor +24:18
...
49. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +2:19:18
119. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +3:53:49
143. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +4:14:38
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG 56:14:18
2. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe +4:32
3. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates – XRG +6:51
4. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +7:11
5. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek +9:22
6. Mattias Skjelmose (DEN) Lidl – Trek +10:14
7. Lenny Martinez (FRA) Bahrain – Victorious +12:50
8. Tom Pidcock (GBR) Pinarello Q36.5 +12:58
9. Jordan Jegat (FRA) TotalEnergies +22:50
10. Yannis Voisard (SUI) Tudor +24:18
...
49. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +2:19:18
119. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +3:53:49
143. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +4:14:38
Pořadí závodníků do 25 let (bílý trikot):
1. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates – XRG 56:21:09
2. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +20
3. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek +2:31
4. Lenny Martinez (FRA) Bahrain – Victorious +5:59
5. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +20:37
...
15. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +2:12:27
32. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +4:07:47
1. Isaac Del Toro (MEX) UAE Emirates – XRG 56:21:09
2. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM +20
3. Juan Ayuso (ESP) Lidl – Trek +2:31
4. Lenny Martinez (FRA) Bahrain – Victorious +5:59
5. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +20:37
...
15. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek +2:12:27
32. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL +4:07:47
Pořadí bodovací soutěže (zelený trikot):
1. Mads Pedersen (DEN) Lidl – Trek 417
2. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Premier Tech 386
3. Biniam Girmay (ERI) NSN 361
4. Max Kanter (GER) XDS Astana 271
5. Olav Kooij (NED) Decathlon CMA CGM 210
...
26. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL 52
31. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 45
36. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek 37
1. Mads Pedersen (DEN) Lidl – Trek 417
2. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Premier Tech 386
3. Biniam Girmay (ERI) NSN 361
4. Max Kanter (GER) XDS Astana 271
5. Olav Kooij (NED) Decathlon CMA CGM 210
...
26. Pavel Bittner (CZE) Picnic PostNL 52
31. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 45
36. Mathias Vacek (CZE) Lidl – Trek 37
Pořadí vrchařské soutěže (puntíkovaný trikot):
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG 70
2. Valentin Paret-Peintre (FRA) Soudal Quick-Step 45
3. Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost 39
4. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe 36
5. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM 34
...
27. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 4
1. Tadej Pogačar (SLO) UAE Emirates – XRG 70
2. Valentin Paret-Peintre (FRA) Soudal Quick-Step 45
3. Richard Carapaz (ECU) EF Education – EasyPost 39
4. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe 36
5. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM 34
...
27. Mathias Vacek (CZE) Lidl-Trek 4
Pořadí týmů:
1. Lidl – Trek 168:59:28
2. UAE Emirates – XRG +23
3. Red Bull – BORA – hansgrohe +46:13
4. Visma | Lease a Bike +1:24:14
5. Decathlon CMA CGM +1:36:56
1. Lidl – Trek 168:59:28
2. UAE Emirates – XRG +23
3. Red Bull – BORA – hansgrohe +46:13
4. Visma | Lease a Bike +1:24:14
5. Decathlon CMA CGM +1:36:56
Etapa
Po úterní časovce čeká ve středu peloton jedna z posledních šancí pro sprintery. Po startu v Chambery čeká peloton na úvodních padesáti kilometrech hned čtyři prémie. Jde však o tři kopce čtvrté a jedno stoupání třetí kategorie, kde nebude k dispozici přehršel bodů do soutěže vrchařů. Zbývající část 174,7 kilometrů dlouhé etapy ale nabídne prostor pro peloton, aby se sjel do závěrečného spurtu. Přestože etapa nabízí možnost pro sprintery, není její profil úplně jednoduchý. Někteří experti ji označují jako nejtěžší sprinterskou etapu letošního ročníku.
Po úterní časovce čeká ve středu peloton jedna z posledních šancí pro sprintery. Po startu v Chambery čeká peloton na úvodních padesáti kilometrech hned čtyři prémie. Jde však o tři kopce čtvrté a jedno stoupání třetí kategorie, kde nebude k dispozici přehršel bodů do soutěže vrchařů. Zbývající část 174,7 kilometrů dlouhé etapy ale nabídne prostor pro peloton, aby se sjel do závěrečného spurtu. Přestože etapa nabízí možnost pro sprintery, není její profil úplně jednoduchý. Někteří experti ji označují jako nejtěžší sprinterskou etapu letošního ročníku.
Dobrý den všem fanynkám a fanouškům Tour de France! Vítejte u sledování textového přenosu ze 17. etapy Tour de France.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:35.