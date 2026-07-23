Paňková zabojuje o tretiu medailu. Mintálová doplatila na penalizáciu, Stanovská pokazila záver

Na snímke je slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková.
Na snímke je slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková. (Autor: TASR)
ČTK|23. júl 2026 o 18:32
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Nečakanou víťazkou semifinálových jázd sa stala reprezentantka Číny.

Do finále disciplíny K1 na MS vo vodnom slalome v americkom Oklahoma City sa prebojovala jedna slovenská loď.

Spomedzi troch Sloveniek v semifinále sa to podarilo Zuzane Paňkovej, ktorá skončila s časom 99,63 sekundy na 11. mieste a obsadila predposlednú postupovú priečku.

Na najrýchlejšiu Li Š'-tching z Číny stratila 3,28 s. Začiatok bojov o cenné kovy je naplánovaný na 21.05 SELČ.

Paňková strácala po prvom medzičase na líderku 0,34 s a jej manko síce narastalo, no jazda bola čistá. To platilo až do momentu, kedy sa 21-ročná Slovenka nedotkla predposlednej 21. brány.

Do cieľa prišla napokon piata, no zmestila sa podobne ako ďalších desať súťažiacich pod hranicu 100 sekúnd a vo finále pôjde na trať ako druhá.

Jej krajanka Soňa Stanovská zajazdila v kvalifikácii tretí najrýchlejší čas a začala kvalitne aj v semifinále.

a výrazne náročnejšej trati sa však dotkla 13. brány a nevyšiel jej nájazd do tej poslednej, kde aj vplyvom valca výrazne stratila.

Zaváhanie však znamenalo postup Paňkovej, ktorá bola v tom čase na 10. mieste a na trať sa dostali už len dve reprezentantky. Stanovskú klasifikovali na 16. priečke (+4,90).

Ešte predtým odštartovala ako prvá spomedzi Sloveniek Eliška Mintálová, ktorá mala dobrý začiatok a aj napriek dotyku na siedmej bránke sa držala najrýchlejších pretekárok.

Potom sa však nedokázala pred protiprúdnou 14-kou dostať z valca a o dve brány neskôr inkasovala 50-sekundovú penalizáciu. Napokon obsadila 27. miesto (+55,03).

Mužské semifinále bolo na programe od 18.15, avšak bez slovenského zastúpenia. V kvalifikácii neuspel ani jeden z tria Dávid Skubík, Martin Halčin a Adam Gonšenica.

Vodné športy

    Na snímke je slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková.
    Na snímke je slovenská vodná slalomárka Zuzana Paňková.
    Paňková zabojuje o tretiu medailu. Mintálová doplatila na penalizáciu, Stanovská pokazila záver
    dnes 18:32
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