ONLINE: MŠK Žilina - GKS Katovice dnes, Konferenčná liga LIVE (2. predkolo - 1. zápas)

Futbalisti tímov MŠK Žilina a GKS Katovicednes dnes hrajú prvý zápas 2. predkola Konferenčnej ligy.
Slovenský klub má v úvodnom dueli výhodu domáceho prostredia, odveta v Katoviciach je na programe o týždeň vo štvrtok 30. júla.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MŠK Žilina - GKS Katovice dnes LIVE (futbal, Konferenčná liga, 2. predkolo, 1. zápas, štvrtok, NAŽIVO)
Európska konferenčná liga 2. predkolo 2026/2027
23.07.2026 o 20:30
Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Katowice
Prenos
Ďalší európsky zápas pre MŠK Žilina sa začína dnes o 20:30, súperom budú poľské Katowice.
Žilinčania nestačili v kvalifikácii Európskej ligy v dvojzápase na Hajduk Split, vonku prehrali 0:2, doma zvíťazili 2:1. Víťaznú šnúru by radi natiahli aj dnes v Konferenčnej lige.
Katowice majú za sebou zaujímavé obdobie, keď vypadli z najvyššej súťaže, o pár rokov sa do nej vrátili a v uplynulej sezóne skončili dokonca na výbornom piatom mieste. V ich tíme nájdeme aj dvojicu Slovákov, Adama Zreľáka a čerstvú posilu Erika Jirku.
V príprave odohrali Katowice celkovo šesť duelov čisto s poľskými súpermi, štyrikrát vyhrali, raz prehrali a raz remizovali.
Žilinčania odohrali štyri prípravné zápasy, jeden prehrali a v troch remizovali.
Žilinčania nestačili v kvalifikácii Európskej ligy v dvojzápase na Hajduk Split, vonku prehrali 0:2, doma zvíťazili 2:1. Víťaznú šnúru by radi natiahli aj dnes v Konferenčnej lige.
Katowice majú za sebou zaujímavé obdobie, keď vypadli z najvyššej súťaže, o pár rokov sa do nej vrátili a v uplynulej sezóne skončili dokonca na výbornom piatom mieste. V ich tíme nájdeme aj dvojicu Slovákov, Adama Zreľáka a čerstvú posilu Erika Jirku.
V príprave odohrali Katowice celkovo šesť duelov čisto s poľskými súpermi, štyrikrát vyhrali, raz prehrali a raz remizovali.
Žilinčania odohrali štyri prípravné zápasy, jeden prehrali a v troch remizovali.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:30.