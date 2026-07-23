    23.07.2026 12:35
    18. etapa
    Voiron > Orciers-Merlette
    185,2 km
    sport-ground-additional-data
    hornatý
    Richard Carapaz
    EF Education - EasyPost
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    Nevyhral robot, ale pretekár so srdcom. Je Pogačar chorý? Jeho tím má zdravotné problémy

    Tadej Pogačar prichádza do cieľa 18. etapy Tour de France 2026.
    Fotogaléria (58)
    Tadej Pogačar prichádza do cieľa 18. etapy Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)
    Martin Turčin|23. júl 2026 o 20:42
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    Tím UAE Emirates-XRG prišiel na Tour de France o elitného vrchára.

    Keď v roku 2019 cyklista Richard Carapaz vyhral talianske Giro d'Italia, prvý, kto ho objal, bola jeho mama Ana Luisa, ktorú aj tak každý volal Doña Anita. 

    Bola kľúčovou postavou v jeho živote a podporovala ho od začiatku kariéry. 

    V januári Carapazova mama, majiteľka farmy a rodinnej reštaurácie v ekvádorských horách, zomrela. 

    „Ľúbim ťa, mamita," napísal v dojímavom odkaze olympijský víťaz v cestnej cyklistike z roku 2021. Carapaz prerušil svoj program a pretekať začal až v marci. 

    O zopár mesiacov neskôr vyhral 18. etapu na Tour de France 2026. Veľkolepé víťazstvo v náročnej horskej etape venoval svojej mame a celej rodine. 

    „Sú to najdôležitejší ľudia v mojom živote. Toto víťazstvo patrí im," vravel dojatý v cieli. 

    Carapaz: Už som skoro strácal vieru

    Predtým, ako kolotoč Tour de France príde do Paríža, vyvrcholí ťažkými etapami v Alpách. Prvá z nich bola na programe vo štvrtok. 

    Aj napriek tomu, že cyklistov čakalo päť kategorizovaných stúpaní a takmer 4-tisíc výškových metrov, od úvodu sa opäť pretekalo vo veľkom tempe. 

    „Od začiatku etapy sa šlo naplno, celý čas 400 wattov. V závere som bol aj preto veľmi unavený. Bol to jeden z najťažších dní na Tour. Už sa teším do Paríža," vravel v cieli vrchár tímu Uno-X Tobias Johannessen. 

    Pelotón sa trhal na viacero menších skupín, no najdôležitejšie momenty prišli asi 45 kilometrov pred cieľom. 

    VIDEO: Zostrihy 18. etapy Tour de France 2026

    Na čele sa vytvorila skupina šiestich pretekárov, ktorí prišli spolu až pod posledné stúpanie dňa. 

    Prvý útok pred finišom v lyžiarskom stredisku Orcières-Merlette prišiel od Američana Mattea Jorgensona (Visma–Lease a Bike), no neuspel. 

    Štyri kilometre pred cieľom sa v jednej zo serpentín zdvihol zo sedla Richard Carapaz (EF Education - EasyPost). 

    Na prvý útok súperi z úniku ešte reagovali. Na druhý, ktorý prišiel o šesťsto metrov neskôr, už nie. 

    Ekvádorčan samostatný únik dokončil úspešne. Keď prichádzal do cieľa, víťazoslávne rozpažil ruky. 

    Richard Carapaz prichádza do cieľa 18. etapy Tour de France 2026 na prvom mieste.
    Richard Carapaz prichádza do cieľa 18. etapy Tour de France 2026 na prvom mieste. (Autor: TASR/AP)

    „Koľko utrpenia stojí táto póza?" zamýšľal sa komentátor Eurosportu. „Veľmi veľa," určite by odpovedal Carapaz. 

    „Pokusov a snahy o etapové víťazstvo bolo veľmi veľa. Už sme takmer strácali vieru. Dnes to bolo tiež veľmi ťažké, neustále som sa snažil byť v hre, pokrývať útoky. Bol som pripravený na všetko. Musel som prekonal niekoľko ťažkých momentov.

    Na záverečnom kopci som to skúsil viackrát, no hlavné je, že sa to nakoniec podarilo. Vyhrať na Tour de France je každý rok mimoriadne ťažké, ja si to dnes hodlám užiť," radoval sa v cieli. 

    „Toto je to, čo sme ako tím naháňali dva týždne a nakoniec sa nám to podarilo. Sme veľmi spokojní."

    Neustále prekvapí

    Pre útleho Ekvádorčana bola Tour de France len plán B. V máji mal totiž absolvovať Giro, ktoré v roku 2019 vyhral a na ktorom vlani skončil v celkovom hodnotení tretí. 

    Lenže o účasť na pretekoch v Taliansku ho pripravili komplikácie po operácii perineálnej cysty (v sedacích partiách). 

    Na Tour ale prišiel vo veľkej forme a od úvodu pretekov ho bolo vidieť. Už v 3. etape naznačil, že má dobré nohy, keď prišiel do cieľa na treťom mieste za Tadejom Pogačarom a Jonas Vingegaardom. 

    Skúsený Carapaz je typický jazdec pre tretí týždeň pretekov. V čase, keď väčšina pelotónu zatína zuby, on zo seba dokáže vyžmýkať ešte niečo navyše. 

    Expert Tim Spiers z The Athletic jeho výhru v 18. etape označil za „suverénnu". 

    „Naplno predviedol svoj typický šarm a triedu. Carapaz dokonale pozná svoje telo, svoje silné aj slabé stránky a presne vie, ktoré etapy mu sedia. A táto bola rozhodne jednou z nich," dodal. 

    Tridsaťtriročný vrchár medzi jazdcov zo „starej školy", ktorí sa nepozerajú len na čísla, ale aj na svoj jazdecký inštinkt. 

    Športový riaditeľ tímu EF Education - EasyPost Charles Wegelius po etape o ňom povedal, že má stále „veľkú vášeň pre cyklistiku". 

    „Nie je to robot, jazdcí inštinktívne a hlavne so srdcom. Keď cití podporu od tímu, vie vydať zo seba maximum. Má za sebou veľmi ťažký rok, osobne aj po športovej stránke. Je to ale jeden z tých mála pretekárov, ktorý vás neustále dokážu prekvapiť."

    Fotogaléria zo 18. etapy na Tour de France 2026
    Ecuador's Richard Carapaz celebrates as he crosses the finish line to win the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
    Cyklisti v úniku prechádzajú okolo fanúšikov s francúzskou vlajkou počas 18. etapy cyklistických pretekov Tour de France (Tdf) z Voironu so Orcières-Merlette (185,2 km) vo štvrtok 23. júla 2026.
    Pretekári počas 18. etapy cyklistických pretekov Tour de France (Tdf), ktorá viedla z Voironu do Orcières-Merlette (185,2 km) vo štvrtok 23. júla 2026.
    Slovenia's Jan Tratnik is reflected in a window during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    58 fotografií
    Riders speed downhill during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Riders in a breakaway pedal during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Spectators cheer the riders during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Spectators cheer Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Spectators cheer France's Valentin Paret Peintre, wearing the best climber's dotted jersey during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack with Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey rides past a fan waving a French flag during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, Denmark's Mads Pedersen, wearing the best sprinter's green jersey, and Mexico's Isaac Del Toro, wearing the best young rider's white jersey stand at the start during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, Denmark's Mads Pedersen, wearing the best sprinter's green jersey, and Mexico's Isaac Del Toro, wearing the best young rider's white jersey stand at the start during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey drinks a the start during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides in the pack during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides in the pack during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)A spectators takes photos of riders during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Denmark's Kasper Asgreen asks for assistance during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack with Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Mexico's Isaac Del Toro, wearing the best young rider's, left, Austria's Felix Grossschartner, center, and Belgium's Maxim Van Gils ride during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Italy's Marco Frigo rides during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Netherland's Mathieu van der Poel rides during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Spectators watch riders in a breakaway during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Spectators watch riders in a breakaway during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Spectators watch riders in a breakaway during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Quinn Simmons of the U.S. center, Australia's Ben O'Connor, right, and New Zealand's George Bennett ride during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Italy's Damiano Caruso, left, Belgium's Jasper Stuyven, center, and Quinn Simmons of the U.S. ride during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Riders in the pack cast their shadows during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Ecuador's Richard Carapaz climbs towards the finish line to win the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026.(AP Photo/Thibault Camus)Ecuador's Richard Carapaz celebrates as he crosses the finish line to win the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Ecuador's Richard Carapaz celebrates as he crosses the finish line to win the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Ecuador's Richard Carapaz celebrates as he crosses the finish line to win the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Ecuador's Richard Carapaz celebrates as he crosses the finish line to win the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Ecuador's Richard Carapaz celebrates as he crosses the finish line to win the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Ecuador's Richard Carapaz celebrates as he crosses the finish line to win the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Ecuador's Richard Carapaz celebrates on the podium after winning the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Mexico's Isaac Del Toro, wearing the best young rider's white jersey, arrives on the podium after the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Mexico's Isaac Del Toro, wearing the best young rider's white jersey, arrives on the podium after the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey celebrates on the podium after the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey celebrates on the podium after the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey arrives on the podium after the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey arrives on the podium after the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey arrives on the podium after the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey celebrates on the podium after the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey celebrates on the podium after the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey celebrates on the podium after the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Ecuador's Richard Carapaz celebrates on the podium after winning the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Ecuador's Richard Carapaz celebrates on the podium after winning the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey shakes hands with Mexico's Isaac Del Toro, wearing the best young rider's white jersey after the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (Jeff Pachoud, Pool via AP)Ecuador's Richard Carapaz celebrates after winning the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (Jeff Pachoud, Pool via AP)Ecuador's Richard Carapaz celebrates after winning the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (Jeff Pachoud, Pool via AP)Ecuador's Richard Carapaz is congratulated by. France's Valentin Paret Peintre, wearing the best climber's dotted jersey after winning the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (Jeff Pachoud, Pool via AP)Ecuador's Richard Carapaz is congratulated by. France's Valentin Paret Peintre, wearing the best climber's dotted jersey after winning the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (Jeff Pachoud, Pool via AP)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey crosses the finish line of the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Valentin Paret Peintre, wearing the best climber's dotted jersey crosses the finish line of the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Valentin Paret Peintre, wearing the best climber's dotted jersey cools off as he rides during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Valentin Paret Peintre, wearing the best climber's dotted jersey rides during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Valentin Paret Peintre, wearing the best climber's dotted jersey cools off as he rides during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

    Pre Carapaza to bolo druhé víťazstvo na Tour (prvé dosiahol ešte v roku 2024) a celkovo deviate na pretekoch Grand Tour, čím sa stal najúspešnejším Juhoameričanom v histórii. 

    Vďaka výhre sa dostal aj do najlepšej desiatky celkového hodnotenia. 

    „Vyhrať etapu na Tour je pre náš tím obrovská vec. Boli momenty, keď sme si mysleli, že to je už stratené. Skúšame to od prvej etapy s každým jazdcom, vždy chceme byť vpredu, no až teraz sa nám to vyplatilo vďaka Richardovi," dodal Wegelius. 

    Tadej je úplne zdravý, uisťuje šéf tímu

    Líder pretekov Tadej Pogačar sa v závere etapy do Orcières-Merlette ocitol v nezvyčajnej situácii. Zo silnej zostavy tímu UAE Emirates-XRG, ktorá dva týždne diktovala tempo v pelotóne, pri ňom zostal iba Mexičan Isaac del Toro.

    Američan Brandon McNulty odstúpil počas 18. etapy pre chorobu, Adam Yates sa v posledných dňoch trápil s črevnými problémami a Tim Wellens vo štvrtok pred štartom tiež priznal, že sa necíti dobre. Napokon dorazil do cieľa len dve minúty pred časovým limitom. Ťažkosti má aj Florian Vermeersch. 

    Objavili sa špekulácie, že zdravotné problémy sa nevyhli ani Pogačarovi, no tím ich po etape odmietol.

    „Tadej je úplne zdravý a cíti sa dobre. Možno budeme musieť trochu upraviť náš plán alebo poradie pomocníkov, ale na každý problém existuje riešenie," priblížil po etape Matxin Fernandez, jeden zo športových riaditeľov tímu UAE. 

    V tíme sa snažia minimalizovať riziko ďalšieho šírenia ochorenia. Jazdci sa od seba izolujú, vrátane spoločných stretnutí pri jedle.

    Tadej Pogačar v pelotóne počas 18. etapy Tour de France.
    Tadej Pogačar v pelotóne počas 18. etapy Tour de France. (Autor: TASR/AP)

    „Je mi veľmi ľúto, že sa Brandon cítil tak zle a nemohol pokračovať. Nasledujúce dva dni nám bude chýbať. Adam sa už zlepšuje a zajtra by mal byť schopný ísť naplno. Zajtra musíme prežiť etapu, dostať sa na Alpe d'Huez a potom uvidíme, čo dokážeme. 

    Felix je úžasný, Nils tiež a Isaac jazdí fantasticky. Od štartu nám môže pomôcť aj Florian Vermeersch. Tretí týždeň zvládneme, pretože problémy majú aj ostatné tímy. Budeme bojovať ďalej,“ vyhlásil Pogačar.

    Oslabenie tímu okolo pretekára v žltom drese môže povzbudiť konkurenciu k agresívnejšiemu útoku v piatkovej etape s cieľom na legendárnom Alpe d'Huez alebo v sobotu, keď na pelotón čaká kráľovská horská etapa s 5-tisíc výškovými metrami. 

    Na otázku, či si napriek okolnostiam verí, Pogačar odpovedal stručne: „Áno.“

    Celkové poradia po 18. etape

    Žltý dres:

    P

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    64:35:13 h

    2.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 4:32 min

    3.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 6:51 min

    4.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM

    + 7:11 min

    5.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl-Trek

    + 9:22 min

    6.

    DNK

    Mattias Skjelmose

    Lidl-Trek

    + 10:14 min

    7.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    + 12:50 min

    8.

    GBR

    Thomas Pidcock

    Pinarello Q36.5 Pro

    + 12:58 min

    9.

    FRA

    Jordan Jegat

    TotalEnergies

    + 14:04 min

    10.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education-EasyPost

    + 21:00 min

    Zelený dres:

    P

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    DNK

    Mads Pedersen

    Lidl-Trek

    477 b

    2.

    BEL

    Jasper Philipsen

    Alpecin - Premier Tech

    445 b

    3.

    ERI

    Biniam Girmay

    NSN Cycling

    361 b

    4.

    DEU

    Max Kanter

    XDS Astana

    271 b

    5.

    NLD

    Olav Kooij

    Decathlon CMA CGM

    230 b

    6.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    161 b

    7.

    NOR

    Sören Wärenskjold

    Uno-X Mobility

    159 b

    8.

    FRA

    Anthony Turgis

    TotalEnergies

    129 b

    9.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    123 b

    10.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    121 b

    Bodkovaný dres:

    P

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    70 b

    2.

    FRA

    Valentin Paret-Peintre

    Soudal Quick-Step

    69 b

    3.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education - EasyPost

    63 b

    4.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    36 b

    5.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM

    34 b

    6.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    30 b

    7.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    22 b

    8.

    CHE

    Mauro Schmid

    Team Jayco AlUla

    22 b

    9.

    GBR

    Thomas Pidcock

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling

    20 b

    10.

    NOR

    Tobias Johannessen

    Uno-X Mobility

    18 b

    Biely dres:

    P

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    64:42:04 h

    2.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM

    + 20 s

    3.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    + 2:31 min

    4.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain Victorious

    + 5:59 min

    5.

    ITA

    Davide Piganzoli

    Visma Lease a Bike

    + 41:22 min

    6.

    USA

    Quinn Simmons

    Lidl-Trek

    + 1:13:04 h

    7.

    ESP

    Pablo Castrillo

    Movistar

    + 1:20:20 h

    8.

    ESP

    Raúl García

    Movistar

    + 1:44:59 h

    9.

    FRA

    Kévin Vauquelin

    Netcompany INEOS

    + 1:54:16 h

    10.

    USA

    Matthew Riccitello

    Decathlon CMA CGM

    + 1:54:51 h

    Tímová klasifikácia:

    P

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    DEU

    Lidl - Trek

    193:36:59 hod

    2.

    ARE

    UAE Emirates - XRG

    + 22:05 min

    3.

    DEU

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 56:10 min

    4.

    FRA

    Decathlon CMA CGM

    + 1:44:54 h

    5.

    NLD

    Visma Lease a Bike

    + 1:45:28 h

    6.

    USA

    EF Education-EasyPost

    + 2:52:05 h

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    24.07.2026
    14:00
    19. etapa
    Gap > Alpe d'Huez
    127,9 km
    hornatý
    hornatý
    25.07.2026
    11:20
    20. etapa
    Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
    170,9 km
    hornatý
    hornatý
    26.07.2026
    16:15
    21. etapa
    Thoiry > Paris Champs-Élysées
    133 km
    rovinatý
    rovinatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tadej Pogačar prichádza do cieľa 18. etapy Tour de France 2026.
    Tadej Pogačar prichádza do cieľa 18. etapy Tour de France 2026.
    Nevyhral robot, ale pretekár so srdcom. Je Pogačar chorý? Jeho tím má zdravotné problémy
    Martin Turčindnes 20:42
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tadej Pogačar prichádza do cieľa 18. etapy Tour de France 2026.
    Tadej Pogačar prichádza do cieľa 18. etapy Tour de France 2026.
    Nevyhral robot, ale pretekár so srdcom. Je Pogačar chorý? Jeho tím má zdravotné problémy
    Martin Turčindnes 20:42
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    Domov»Tour de France 2026»Nevyhral robot, ale pretekár so srdcom. Je Pogačar chorý? Jeho tím má zdravotné problémy