Nevyhral robot, ale pretekár so srdcom. Je Pogačar chorý? Jeho tím má zdravotné problémy

Keď v roku 2019 cyklista Richard Carapaz vyhral talianske Giro d'Italia, prvý, kto ho objal, bola jeho mama Ana Luisa, ktorú aj tak každý volal Doña Anita.
Bola kľúčovou postavou v jeho živote a podporovala ho od začiatku kariéry.
- 18. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
- ONLINE: 18. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
V januári Carapazova mama, majiteľka farmy a rodinnej reštaurácie v ekvádorských horách, zomrela.
„Ľúbim ťa, mamita," napísal v dojímavom odkaze olympijský víťaz v cestnej cyklistike z roku 2021. Carapaz prerušil svoj program a pretekať začal až v marci.
O zopár mesiacov neskôr vyhral 18. etapu na Tour de France 2026. Veľkolepé víťazstvo v náročnej horskej etape venoval svojej mame a celej rodine.
„Sú to najdôležitejší ľudia v mojom živote. Toto víťazstvo patrí im," vravel dojatý v cieli.
Carapaz: Už som skoro strácal vieru
Predtým, ako kolotoč Tour de France príde do Paríža, vyvrcholí ťažkými etapami v Alpách. Prvá z nich bola na programe vo štvrtok.
Aj napriek tomu, že cyklistov čakalo päť kategorizovaných stúpaní a takmer 4-tisíc výškových metrov, od úvodu sa opäť pretekalo vo veľkom tempe.
„Od začiatku etapy sa šlo naplno, celý čas 400 wattov. V závere som bol aj preto veľmi unavený. Bol to jeden z najťažších dní na Tour. Už sa teším do Paríža," vravel v cieli vrchár tímu Uno-X Tobias Johannessen.
Pelotón sa trhal na viacero menších skupín, no najdôležitejšie momenty prišli asi 45 kilometrov pred cieľom.
VIDEO: Zostrihy 18. etapy Tour de France 2026
Na čele sa vytvorila skupina šiestich pretekárov, ktorí prišli spolu až pod posledné stúpanie dňa.
Prvý útok pred finišom v lyžiarskom stredisku Orcières-Merlette prišiel od Američana Mattea Jorgensona (Visma–Lease a Bike), no neuspel.
Štyri kilometre pred cieľom sa v jednej zo serpentín zdvihol zo sedla Richard Carapaz (EF Education - EasyPost).
Na prvý útok súperi z úniku ešte reagovali. Na druhý, ktorý prišiel o šesťsto metrov neskôr, už nie.
Ekvádorčan samostatný únik dokončil úspešne. Keď prichádzal do cieľa, víťazoslávne rozpažil ruky.
„Koľko utrpenia stojí táto póza?" zamýšľal sa komentátor Eurosportu. „Veľmi veľa," určite by odpovedal Carapaz.
„Pokusov a snahy o etapové víťazstvo bolo veľmi veľa. Už sme takmer strácali vieru. Dnes to bolo tiež veľmi ťažké, neustále som sa snažil byť v hre, pokrývať útoky. Bol som pripravený na všetko. Musel som prekonal niekoľko ťažkých momentov.
Na záverečnom kopci som to skúsil viackrát, no hlavné je, že sa to nakoniec podarilo. Vyhrať na Tour de France je každý rok mimoriadne ťažké, ja si to dnes hodlám užiť," radoval sa v cieli.
„Toto je to, čo sme ako tím naháňali dva týždne a nakoniec sa nám to podarilo. Sme veľmi spokojní."
Neustále prekvapí
Pre útleho Ekvádorčana bola Tour de France len plán B. V máji mal totiž absolvovať Giro, ktoré v roku 2019 vyhral a na ktorom vlani skončil v celkovom hodnotení tretí.
Lenže o účasť na pretekoch v Taliansku ho pripravili komplikácie po operácii perineálnej cysty (v sedacích partiách).
Na Tour ale prišiel vo veľkej forme a od úvodu pretekov ho bolo vidieť. Už v 3. etape naznačil, že má dobré nohy, keď prišiel do cieľa na treťom mieste za Tadejom Pogačarom a Jonas Vingegaardom.
Skúsený Carapaz je typický jazdec pre tretí týždeň pretekov. V čase, keď väčšina pelotónu zatína zuby, on zo seba dokáže vyžmýkať ešte niečo navyše.
Expert Tim Spiers z The Athletic jeho výhru v 18. etape označil za „suverénnu".
„Naplno predviedol svoj typický šarm a triedu. Carapaz dokonale pozná svoje telo, svoje silné aj slabé stránky a presne vie, ktoré etapy mu sedia. A táto bola rozhodne jednou z nich," dodal.
Tridsaťtriročný vrchár medzi jazdcov zo „starej školy", ktorí sa nepozerajú len na čísla, ale aj na svoj jazdecký inštinkt.
Športový riaditeľ tímu EF Education - EasyPost Charles Wegelius po etape o ňom povedal, že má stále „veľkú vášeň pre cyklistiku".
„Nie je to robot, jazdcí inštinktívne a hlavne so srdcom. Keď cití podporu od tímu, vie vydať zo seba maximum. Má za sebou veľmi ťažký rok, osobne aj po športovej stránke. Je to ale jeden z tých mála pretekárov, ktorý vás neustále dokážu prekvapiť."
Pre Carapaza to bolo druhé víťazstvo na Tour (prvé dosiahol ešte v roku 2024) a celkovo deviate na pretekoch Grand Tour, čím sa stal najúspešnejším Juhoameričanom v histórii.
Vďaka výhre sa dostal aj do najlepšej desiatky celkového hodnotenia.
„Vyhrať etapu na Tour je pre náš tím obrovská vec. Boli momenty, keď sme si mysleli, že to je už stratené. Skúšame to od prvej etapy s každým jazdcom, vždy chceme byť vpredu, no až teraz sa nám to vyplatilo vďaka Richardovi," dodal Wegelius.
Tadej je úplne zdravý, uisťuje šéf tímu
Líder pretekov Tadej Pogačar sa v závere etapy do Orcières-Merlette ocitol v nezvyčajnej situácii. Zo silnej zostavy tímu UAE Emirates-XRG, ktorá dva týždne diktovala tempo v pelotóne, pri ňom zostal iba Mexičan Isaac del Toro.
Američan Brandon McNulty odstúpil počas 18. etapy pre chorobu, Adam Yates sa v posledných dňoch trápil s črevnými problémami a Tim Wellens vo štvrtok pred štartom tiež priznal, že sa necíti dobre. Napokon dorazil do cieľa len dve minúty pred časovým limitom. Ťažkosti má aj Florian Vermeersch.
Objavili sa špekulácie, že zdravotné problémy sa nevyhli ani Pogačarovi, no tím ich po etape odmietol.
„Tadej je úplne zdravý a cíti sa dobre. Možno budeme musieť trochu upraviť náš plán alebo poradie pomocníkov, ale na každý problém existuje riešenie," priblížil po etape Matxin Fernandez, jeden zo športových riaditeľov tímu UAE.
V tíme sa snažia minimalizovať riziko ďalšieho šírenia ochorenia. Jazdci sa od seba izolujú, vrátane spoločných stretnutí pri jedle.
„Je mi veľmi ľúto, že sa Brandon cítil tak zle a nemohol pokračovať. Nasledujúce dva dni nám bude chýbať. Adam sa už zlepšuje a zajtra by mal byť schopný ísť naplno. Zajtra musíme prežiť etapu, dostať sa na Alpe d'Huez a potom uvidíme, čo dokážeme.
Felix je úžasný, Nils tiež a Isaac jazdí fantasticky. Od štartu nám môže pomôcť aj Florian Vermeersch. Tretí týždeň zvládneme, pretože problémy majú aj ostatné tímy. Budeme bojovať ďalej,“ vyhlásil Pogačar.
Oslabenie tímu okolo pretekára v žltom drese môže povzbudiť konkurenciu k agresívnejšiemu útoku v piatkovej etape s cieľom na legendárnom Alpe d'Huez alebo v sobotu, keď na pelotón čaká kráľovská horská etapa s 5-tisíc výškovými metrami.
Na otázku, či si napriek okolnostiam verí, Pogačar odpovedal stručne: „Áno.“
Celkové poradia po 18. etape
Žltý dres:
P
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
64:35:13 h
2.
Remco Evenepoel
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 4:32 min
3.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 6:51 min
4.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM
+ 7:11 min
5.
Juan Ayuso
Lidl-Trek
+ 9:22 min
6.
Mattias Skjelmose
Lidl-Trek
+ 10:14 min
7.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
+ 12:50 min
8.
Thomas Pidcock
Pinarello Q36.5 Pro
+ 12:58 min
9.
Jordan Jegat
TotalEnergies
+ 14:04 min
10.
Richard Carapaz
EF Education-EasyPost
+ 21:00 min
Zelený dres:
P
Krajina
Meno
Tím
Počet bodov
1.
Mads Pedersen
Lidl-Trek
477 b
2.
Jasper Philipsen
Alpecin - Premier Tech
445 b
3.
Biniam Girmay
NSN Cycling
361 b
4.
Max Kanter
XDS Astana
271 b
5.
Olav Kooij
Decathlon CMA CGM
230 b
6.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
161 b
7.
Sören Wärenskjold
Uno-X Mobility
159 b
8.
Anthony Turgis
TotalEnergies
129 b
9.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
123 b
10.
Remco Evenepoel
Red Bull Bora-Hansgrohe
121 b
Bodkovaný dres:
P
Krajina
Meno
Tím
Počet bodov
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
70 b
2.
Valentin Paret-Peintre
Soudal Quick-Step
69 b
3.
Richard Carapaz
EF Education - EasyPost
63 b
4.
Remco Evenepoel
Red Bull Bora-Hansgrohe
36 b
5.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM
34 b
6.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
30 b
7.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
22 b
8.
Mauro Schmid
Team Jayco AlUla
22 b
9.
Thomas Pidcock
Pinarello Q36.5 Pro Cycling
20 b
10.
Tobias Johannessen
Uno-X Mobility
18 b
Biely dres:
P
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
64:42:04 h
2.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM
+ 20 s
3.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
+ 2:31 min
4.
Lenny Martinez
Bahrain Victorious
+ 5:59 min
5.
Davide Piganzoli
Visma Lease a Bike
+ 41:22 min
6.
Quinn Simmons
Lidl-Trek
+ 1:13:04 h
7.
Pablo Castrillo
Movistar
+ 1:20:20 h
8.
Raúl García
Movistar
+ 1:44:59 h
9.
Kévin Vauquelin
Netcompany INEOS
+ 1:54:16 h
10.
Matthew Riccitello
Decathlon CMA CGM
+ 1:54:51 h
Tímová klasifikácia:
P
Krajina
Tím
Čas
1.
Lidl - Trek
193:36:59 hod
2.
UAE Emirates - XRG
+ 22:05 min
3.
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 56:10 min
4.
Decathlon CMA CGM
+ 1:44:54 h
5.
Visma Lease a Bike
+ 1:45:28 h
6.
EF Education-EasyPost
+ 2:52:05 h