Ekvádorsky šampión ukázal, kto je kráľom etapy. Pogačar oddychoval v pelotóne

Tour de France 2026
Výsledky - 18. etapa:
Poradie
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Richard Carapaz
EF Education-EasyPost
4:26:21 hod
2.
Mauro Schmid
Team Jayco AlUla
+ 45 s
3.
Matteo Jorgenson
Team Visma Lease a Bike
+ 45 s
4.
Valentin Paret-Peintre
Soudal Quick-Step
+ 1:14 min
5.
Tobias Johannessen
Uno-X Mobility
+ 1:57 min
6.
Raul Garcia
Movistar Team
+ 2:12 min
7.
Pablo Castrillo
Movistar Team
+ 4:30 min
8.
Lenny Martinez
Bahrain Victorious
+ 4:35 min
9.
Remco Evenepoel
Red Bull - BORA - hansgrohe
+ 4:35 min
10.
Tom Pidcock
Pinarello-Q.36.5 Pro Cycling Team
+ 4:35 min
Ekvádorský cyklista Richard Carapaz z tímu EF Education - EasyPost sa stal víťazom 18. etapy 113. ročníka Tour de France.
- 18. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
- ONLINE: 18. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
V cieli 185,2 km dlhej etapy z Voironu do strediska Orcières-Merlette mal náskok 45 sekúnd pred druhým Švajčiarom Maurom Schmidom (Jayco AlUla) i tretím Američanom Matteom Jorgensonom (Visma Lease a Bike).
V boji o celkové prvenstvo zmeny nenastali, žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).
VIDEO: Záver 18. etapy na Tour de France 2026
Olympijský šampión z Tokia a víťaz Gira d'Italia z roku 2019 si celkovo zapísal druhý triumf na Tour, prvý prišiel v roku 2024.
Pogačar prišiel do cieľa na 13. priečke s mankom 4:35 min v skupine hlavných favoritov.
Naďalej tak má na čele náskok 4:32 min pred druhým Remcom Evenepoelom (Red Bull Bora-hansgrohe) a 6:51 min pred tretím Isaacom Del Torom (UAE).
„Zvíťaziť na Tour je výnimočný moment, musíte dať do toho všetko, ak to chcete dosiahnuť. Bol to náročný deň. Musel som zlikvidovať veľkú medzeru, aby som sa vôbec dostal do úniku. V závere nebolo jednoduché počkať si na ten správny moment k útoku, no podarilo sa. Konečne sa nám v tíme podarilo to, na čo sme sa pripravovali týždne,“ tešil sa po pretekoch Carapaz podľa Cycling news.
Štvrtá etapa od konca trojtýždňového podujatia mala kopcovitý profil. Finiš bol na najvyššom bode trate a nasledoval po 7,1 km dlhom stúpaní s priemerným sklonom 6,7%.
Cieľ bol zároveň horskou prémiou prvej kategórie, na trati bola ešte jedna jednotka hneď v úvode, taktiež jedna dvojka a dve trojky.
Priebeh 18. etapy na Tour de France 2026
Množstvo vrchárskych bodov na trati spôsobilo, že od úvodu vyvíjal výraznú aktivitu na čele Valentin Paret-Peintre.
Francúz z tímu Soudal Quick Step mal na sebe bodkovaný dres, ale v skutočnosti mu v súťaži o najlepšieho vrchára pred etapou patrila 2. priečka o 24 bodov za Pogačarom a chcel sa dostať do čela.
Tretí v „bodkovanej“ súťaži bol Carapaz, Ekvádorčanovi patrilo aj 12. miesto v celkovom hodnotení, no stratu na čelo mal viac ako 25 minút. Kandidátov na celkový triumf tak nevyrušoval a nechali ho vzdialiť sa pelotónu.
Do úniku sa dostal aj muž v zelenom drese Dán Mads Pedersen (Lidl - Trek), ktorého cieľom bolo „prežiť“ prvé tri vrchárske prémie a prejsť ako prvý kótou 130 km v Corpse.
Svoju úlohu zvládol, na šprintérskej prémii mu nikto z pretekárov v úniku nerobil problémy a vyťažil z etapy maximálny počet 25 bodov.
Prvou horskou prémiou Côte d’Engins prešiel ako prvý Paret-Peintre pred Carapazom a rovnaká situácia bola aj na ďalších dvoch, ktorými boli dvojka na Côte de Monteynard a trojka na Côte des Terrasses.
Pri prejazde šprintérskej prémie bola na čele štrnástka jazdcov, pelotón mal stratu na úrovni až osem minút a začalo byť jasné, že triumf v etape získa pretekár v úniku.
Na predposlednej horskej prémii tretej kategórie Côte de St. Léger les Mélèzes zostala na čele šestica, prvý ňou prešiel opäť Paret-Peintre pred Carapazom.
Ekvádorčan však potvrdil, že od začiatku mal v hlave v prvom rade triumf v etape a do úplného záveru si ponechal dosť síl.
Prvý výrazný útok si pripravil 4 km pred cieľom, Paret-Peintre ho ešte zachytil, no druhý o kilometer neskôr bol už rozhodujúci.
Francúz následne klesol až na 4. priečku a o jediný bod tak neprekonal Pogačara v súťaži o bodkovaný dres.
V piatok čaká cyklistov náročná vysokohorská 19. etapa s dĺžkou 127,9 km. Štart je na programe v Gape, cieľ na ikonickom vrchu Alpe d'Huez.
Celkové poradia po 18. etape
Žltý dres:
P
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
64:35:13 h
2.
Remco Evenepoel
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 4:32 min
3.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 6:51 min
4.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM
+ 7:11 min
5.
Juan Ayuso
Lidl-Trek
+ 9:22 min
6.
Mattias Skjelmose
Lidl-Trek
+ 10:14 min
7.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
+ 12:50 min
8.
Thomas Pidcock
Pinarello Q36.5 Pro
+ 12:58 min
9.
Jordan Jegat
TotalEnergies
+ 14:04 min
10.
Richard Carapaz
EF Education-EasyPost
+ 21:00 min
Zelený dres:
P
Krajina
Meno
Tím
Počet bodov
1.
Mads Pedersen
Lidl-Trek
477 b
2.
Jasper Philipsen
Alpecin - Premier Tech
445 b
3.
Biniam Girmay
NSN Cycling
361 b
4.
Max Kanter
XDS Astana
271 b
5.
Olav Kooij
Decathlon CMA CGM
230 b
6.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
161 b
7.
Sören Wärenskjold
Uno-X Mobility
159 b
8.
Anthony Turgis
TotalEnergies
129 b
9.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
123 b
10.
Remco Evenepoel
Red Bull Bora-Hansgrohe
121 b
Bodkovaný dres:
P
Krajina
Meno
Tím
Počet bodov
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
70 b
2.
Valentin Paret-Peintre
Soudal Quick-Step
69 b
3.
Richard Carapaz
EF Education - EasyPost
63 b
4.
Remco Evenepoel
Red Bull Bora-Hansgrohe
36 b
5.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM
34 b
6.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
30 b
7.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
22 b
8.
Mauro Schmid
Team Jayco AlUla
22 b
9.
Thomas Pidcock
Pinarello Q36.5 Pro Cycling
20 b
10.
Tobias Johannessen
Uno-X Mobility
18 b
Biely dres:
P
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
64:42:04 h
2.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM
+ 20 s
3.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
+ 2:31 min
4.
Lenny Martinez
Bahrain Victorious
+ 5:59 min
5.
Davide Piganzoli
Visma Lease a Bike
+ 41:22 min
6.
Quinn Simmons
Lidl-Trek
+ 1:13:04 h
7.
Pablo Castrillo
Movistar
+ 1:20:20 h
8.
Raúl García
Movistar
+ 1:44:59 h
9.
Kévin Vauquelin
Netcompany INEOS
+ 1:54:16 h
10.
Matthew Riccitello
Decathlon CMA CGM
+ 1:54:51 h
Tímová klasifikácia:
P
Krajina
Tím
Čas
1.
Lidl - Trek
193:36:59 hod
2.
UAE Emirates - XRG
+ 22:05 min
3.
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 56:10 min
4.
Decathlon CMA CGM
+ 1:44:54 h
5.
Visma Lease a Bike
+ 1:45:28 h
6.
EF Education-EasyPost
+ 2:52:05 h