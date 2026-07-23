    23.07.2026 12:35
    18. etapa
    Voiron > Orciers-Merlette
    185,2 km
    sport-ground-additional-data
    hornatý
    Richard Carapaz
    EF Education - EasyPost
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    Ekvádorsky šampión ukázal, kto je kráľom etapy. Pogačar oddychoval v pelotóne

    Richard Carapaz oslavuje víťazstvo v 18. etape Tour de France 2026.
    Fotogaléria (58)
    Richard Carapaz oslavuje víťazstvo v 18. etape Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|23. júl 2026 o 17:25
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    V boji o celkové prvenstvo zmeny nenastali.

    Tour de France 2026

    Výsledky - 18. etapa:

    Poradie

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education-EasyPost

    4:26:21 hod

    2.

    CHE

    Mauro Schmid

    Team Jayco AlUla

    + 45 s

    3.

    USA

    Matteo Jorgenson

    Team Visma Lease a Bike

    + 45 s

    4.

    FRA

    Valentin Paret-Peintre

    Soudal Quick-Step

    + 1:14 min

    5.

    NOR

    Tobias Johannessen

    Uno-X Mobility

    + 1:57 min

    6.

    ESP

    Raul Garcia

    Movistar Team

    + 2:12 min

    7.

    ESP

    Pablo Castrillo

    Movistar Team

    + 4:30 min

    8.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain Victorious

    + 4:35 min

    9.

    USA

    Remco Evenepoel

    Red Bull - BORA - hansgrohe

    + 4:35 min

    10.

    USA

    Tom Pidcock

    Pinarello-Q.36.5 Pro Cycling Team

    + 4:35 min

    Ekvádorský cyklista Richard Carapaz z tímu EF Education - EasyPost sa stal víťazom 18. etapy 113. ročníka Tour de France.

    V cieli 185,2 km dlhej etapy z Voironu do strediska Orcières-Merlette mal náskok 45 sekúnd pred druhým Švajčiarom Maurom Schmidom (Jayco AlUla) i tretím Američanom Matteom Jorgensonom (Visma Lease a Bike).

    V boji o celkové prvenstvo zmeny nenastali, žltý dres si udržal Slovinec Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG).

    VIDEO: Záver 18. etapy na Tour de France 2026

    Olympijský šampión z Tokia a víťaz Gira d'Italia z roku 2019 si celkovo zapísal druhý triumf na Tour, prvý prišiel v roku 2024.

    Pogačar prišiel do cieľa na 13. priečke s mankom 4:35 min v skupine hlavných favoritov.

    Naďalej tak má na čele náskok 4:32 min pred druhým Remcom Evenepoelom (Red Bull Bora-hansgrohe) a 6:51 min pred tretím Isaacom Del Torom (UAE).

    „Zvíťaziť na Tour je výnimočný moment, musíte dať do toho všetko, ak to chcete dosiahnuť. Bol to náročný deň. Musel som zlikvidovať veľkú medzeru, aby som sa vôbec dostal do úniku. V závere nebolo jednoduché počkať si na ten správny moment k útoku, no podarilo sa. Konečne sa nám v tíme podarilo to, na čo sme sa pripravovali týždne,“ tešil sa po pretekoch Carapaz podľa Cycling news.

    Štvrtá etapa od konca trojtýždňového podujatia mala kopcovitý profil. Finiš bol na najvyššom bode trate a nasledoval po 7,1 km dlhom stúpaní s priemerným sklonom 6,7%.

    Cieľ bol zároveň horskou prémiou prvej kategórie, na trati bola ešte jedna jednotka hneď v úvode, taktiež jedna dvojka a dve trojky.

    Fotogaléria zo 18. etapy na Tour de France 2026
    Ecuador's Richard Carapaz celebrates as he crosses the finish line to win the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
    Cyklisti v úniku prechádzajú okolo fanúšikov s francúzskou vlajkou počas 18. etapy cyklistických pretekov Tour de France (Tdf) z Voironu so Orcières-Merlette (185,2 km) vo štvrtok 23. júla 2026.
    Pretekári počas 18. etapy cyklistických pretekov Tour de France (Tdf), ktorá viedla z Voironu do Orcières-Merlette (185,2 km) vo štvrtok 23. júla 2026.
    Slovenia's Jan Tratnik is reflected in a window during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)
    58 fotografií
    Riders speed downhill during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Riders in a breakaway pedal during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Spectators cheer the riders during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Spectators cheer Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Spectators cheer France's Valentin Paret Peintre, wearing the best climber's dotted jersey during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack with Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey rides past a fan waving a French flag during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, Denmark's Mads Pedersen, wearing the best sprinter's green jersey, and Mexico's Isaac Del Toro, wearing the best young rider's white jersey stand at the start during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, Denmark's Mads Pedersen, wearing the best sprinter's green jersey, and Mexico's Isaac Del Toro, wearing the best young rider's white jersey stand at the start during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey drinks a the start during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides in the pack during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides in the pack during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)A spectators takes photos of riders during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Denmark's Kasper Asgreen asks for assistance during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack rides during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)The pack with Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey, rides during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Mexico's Isaac Del Toro, wearing the best young rider's, left, Austria's Felix Grossschartner, center, and Belgium's Maxim Van Gils ride during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Italy's Marco Frigo rides during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Netherland's Mathieu van der Poel rides during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Spectators watch riders in a breakaway during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Spectators watch riders in a breakaway during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Spectators watch riders in a breakaway during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Quinn Simmons of the U.S. center, Australia's Ben O'Connor, right, and New Zealand's George Bennett ride during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Italy's Damiano Caruso, left, Belgium's Jasper Stuyven, center, and Quinn Simmons of the U.S. ride during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Riders in the pack cast their shadows during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Ecuador's Richard Carapaz climbs towards the finish line to win the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026.(AP Photo/Thibault Camus)Ecuador's Richard Carapaz celebrates as he crosses the finish line to win the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Ecuador's Richard Carapaz celebrates as he crosses the finish line to win the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Ecuador's Richard Carapaz celebrates as he crosses the finish line to win the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Ecuador's Richard Carapaz celebrates as he crosses the finish line to win the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Ecuador's Richard Carapaz celebrates as he crosses the finish line to win the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Ecuador's Richard Carapaz celebrates as he crosses the finish line to win the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Ecuador's Richard Carapaz celebrates on the podium after winning the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Mexico's Isaac Del Toro, wearing the best young rider's white jersey, arrives on the podium after the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Mexico's Isaac Del Toro, wearing the best young rider's white jersey, arrives on the podium after the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey celebrates on the podium after the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey celebrates on the podium after the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey arrives on the podium after the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey arrives on the podium after the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey arrives on the podium after the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey celebrates on the podium after the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey celebrates on the podium after the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey celebrates on the podium after the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Ecuador's Richard Carapaz celebrates on the podium after winning the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Ecuador's Richard Carapaz celebrates on the podium after winning the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey shakes hands with Mexico's Isaac Del Toro, wearing the best young rider's white jersey after the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (Jeff Pachoud, Pool via AP)Ecuador's Richard Carapaz celebrates after winning the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (Jeff Pachoud, Pool via AP)Ecuador's Richard Carapaz celebrates after winning the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (Jeff Pachoud, Pool via AP)Ecuador's Richard Carapaz is congratulated by. France's Valentin Paret Peintre, wearing the best climber's dotted jersey after winning the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (Jeff Pachoud, Pool via AP)Ecuador's Richard Carapaz is congratulated by. France's Valentin Paret Peintre, wearing the best climber's dotted jersey after winning the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (Jeff Pachoud, Pool via AP)Slovenia's Tadej Pogacar, wearing the overall leader's yellow jersey crosses the finish line of the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Valentin Paret Peintre, wearing the best climber's dotted jersey crosses the finish line of the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Valentin Paret Peintre, wearing the best climber's dotted jersey cools off as he rides during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Valentin Paret Peintre, wearing the best climber's dotted jersey rides during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)France's Valentin Paret Peintre, wearing the best climber's dotted jersey cools off as he rides during the eighteenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Voiron and finish in Orcieres-Merlette, France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

    Priebeh 18. etapy na Tour de France 2026

    Množstvo vrchárskych bodov na trati spôsobilo, že od úvodu vyvíjal výraznú aktivitu na čele Valentin Paret-Peintre.

    Francúz z tímu Soudal Quick Step mal na sebe bodkovaný dres, ale v skutočnosti mu v súťaži o najlepšieho vrchára pred etapou patrila 2. priečka o 24 bodov za Pogačarom a chcel sa dostať do čela.

    Tretí v „bodkovanej“ súťaži bol Carapaz, Ekvádorčanovi patrilo aj 12. miesto v celkovom hodnotení, no stratu na čelo mal viac ako 25 minút. Kandidátov na celkový triumf tak nevyrušoval a nechali ho vzdialiť sa pelotónu.

    Do úniku sa dostal aj muž v zelenom drese Dán Mads Pedersen (Lidl - Trek), ktorého cieľom bolo „prežiť“ prvé tri vrchárske prémie a prejsť ako prvý kótou 130 km v Corpse.

    Svoju úlohu zvládol, na šprintérskej prémii mu nikto z pretekárov v úniku nerobil problémy a vyťažil z etapy maximálny počet 25 bodov.

    Dánsky cyklista Kasper Asgreen volá po asistencii počas 18. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Voiron – Orcières-Merlette, dlhej 185,2 km vo francúzskom meste Voiron 23. júla 2026.
    Dánsky cyklista Kasper Asgreen volá po asistencii počas 18. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati Voiron – Orcières-Merlette, dlhej 185,2 km vo francúzskom meste Voiron 23. júla 2026. (Autor: TASR/AP)

    Prvou horskou prémiou Côte d’Engins prešiel ako prvý Paret-Peintre pred Carapazom a rovnaká situácia bola aj na ďalších dvoch, ktorými boli dvojka na Côte de Monteynard a trojka na Côte des Terrasses.

    Pri prejazde šprintérskej prémie bola na čele štrnástka jazdcov, pelotón mal stratu na úrovni až osem minút a začalo byť jasné, že triumf v etape získa pretekár v úniku.

    Na predposlednej horskej prémii tretej kategórie Côte de St. Léger les Mélèzes zostala na čele šestica, prvý ňou prešiel opäť Paret-Peintre pred Carapazom.

    Ekvádorčan však potvrdil, že od začiatku mal v hlave v prvom rade triumf v etape a do úplného záveru si ponechal dosť síl.

    Prvý výrazný útok si pripravil 4 km pred cieľom, Paret-Peintre ho ešte zachytil, no druhý o kilometer neskôr bol už rozhodujúci.

    Francúz následne klesol až na 4. priečku a o jediný bod tak neprekonal Pogačara v súťaži o bodkovaný dres.

    V piatok čaká cyklistov náročná vysokohorská 19. etapa s dĺžkou 127,9 km. Štart je na programe v Gape, cieľ na ikonickom vrchu Alpe d'Huez.

    Celkové poradia po 18. etape

    Žltý dres:

    P

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    64:35:13 h

    2.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 4:32 min

    3.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    + 6:51 min

    4.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM

    + 7:11 min

    5.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl-Trek

    + 9:22 min

    6.

    DNK

    Mattias Skjelmose

    Lidl-Trek

    + 10:14 min

    7.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    + 12:50 min

    8.

    GBR

    Thomas Pidcock

    Pinarello Q36.5 Pro

    + 12:58 min

    9.

    FRA

    Jordan Jegat

    TotalEnergies

    + 14:04 min

    10.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education-EasyPost

    + 21:00 min

    Zelený dres:

    P

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    DNK

    Mads Pedersen

    Lidl-Trek

    477 b

    2.

    BEL

    Jasper Philipsen

    Alpecin - Premier Tech

    445 b

    3.

    ERI

    Biniam Girmay

    NSN Cycling

    361 b

    4.

    DEU

    Max Kanter

    XDS Astana

    271 b

    5.

    NLD

    Olav Kooij

    Decathlon CMA CGM

    230 b

    6.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    161 b

    7.

    NOR

    Sören Wärenskjold

    Uno-X Mobility

    159 b

    8.

    FRA

    Anthony Turgis

    TotalEnergies

    129 b

    9.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    123 b

    10.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    121 b

    Bodkovaný dres:

    P

    Krajina

    Meno

    Tím

    Počet bodov

    1.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Emirates - XRG

    70 b

    2.

    FRA

    Valentin Paret-Peintre

    Soudal Quick-Step

    69 b

    3.

    ECU

    Richard Carapaz

    EF Education - EasyPost

    63 b

    4.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull Bora-Hansgrohe

    36 b

    5.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM

    34 b

    6.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    30 b

    7.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    22 b

    8.

    CHE

    Mauro Schmid

    Team Jayco AlUla

    22 b

    9.

    GBR

    Thomas Pidcock

    Pinarello Q36.5 Pro Cycling

    20 b

    10.

    NOR

    Tobias Johannessen

    Uno-X Mobility

    18 b

    Biely dres:

    P

    Krajina

    Meno

    Tím

    Čas

    1.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Emirates - XRG

    64:42:04 h

    2.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGM

    + 20 s

    3.

    ESP

    Juan Ayuso

    Lidl - Trek

    + 2:31 min

    4.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain Victorious

    + 5:59 min

    5.

    ITA

    Davide Piganzoli

    Visma Lease a Bike

    + 41:22 min

    6.

    USA

    Quinn Simmons

    Lidl-Trek

    + 1:13:04 h

    7.

    ESP

    Pablo Castrillo

    Movistar

    + 1:20:20 h

    8.

    ESP

    Raúl García

    Movistar

    + 1:44:59 h

    9.

    FRA

    Kévin Vauquelin

    Netcompany INEOS

    + 1:54:16 h

    10.

    USA

    Matthew Riccitello

    Decathlon CMA CGM

    + 1:54:51 h

    Tímová klasifikácia:

    P

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    DEU

    Lidl - Trek

    193:36:59 hod

    2.

    ARE

    UAE Emirates - XRG

    + 22:05 min

    3.

    DEU

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 56:10 min

    4.

    FRA

    Decathlon CMA CGM

    + 1:44:54 h

    5.

    NLD

    Visma Lease a Bike

    + 1:45:28 h

    6.

    USA

    EF Education-EasyPost

    + 2:52:05 h

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    24.07.2026
    14:00
    19. etapa
    Gap > Alpe d'Huez
    127,9 km
    hornatý
    hornatý
    25.07.2026
    11:20
    20. etapa
    Le Bourg d'Oisans > Alpe d'Huez
    170,9 km
    hornatý
    hornatý
    26.07.2026
    16:15
    21. etapa
    Thoiry > Paris Champs-Élysées
    133 km
    rovinatý
    rovinatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Richard Carapaz oslavuje víťazstvo v 18. etape Tour de France 2026.
    Richard Carapaz oslavuje víťazstvo v 18. etape Tour de France 2026.
    Ekvádorsky šampión ukázal, kto je kráľom etapy. Pogačar oddychoval v pelotóne
    dnes 17:253
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Richard Carapaz oslavuje víťazstvo v 18. etape Tour de France 2026.
    Richard Carapaz oslavuje víťazstvo v 18. etape Tour de France 2026.
    Ekvádorsky šampión ukázal, kto je kráľom etapy. Pogačar oddychoval v pelotóne
    dnes 17:253
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    Domov»Tour de France 2026»Ekvádorsky šampión ukázal, kto je kráľom etapy. Pogačar oddychoval v pelotóne