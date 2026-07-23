Štadión pod Dubňom zažil obrat. Žilina inkasovala ako prvá, no nakoniec zdolala Katovice

Konferenčná liga - prvý zápas 2. predkola
MŠK Žilina - GKS Katowice 2:1 (1:1)
Góly: 29. Káčer (pen.), 47. Hranica – 6. Klemenz
Rozhodoval: Wolfensberger – Maire, Dos Santos (vš. SUI).
MŠK Žilina: Badžgoň – Pališčák, Minárik, Narimanidze – Hranica, Bzdyl, Káčer (C), Bari – Kóša, Roginič, Iľko
Náhradníci: Tarcsi, Šipoš – Okál, Adang, Baleja, Florea, Svoboda, Faško, Ďatko, Kaša, Prokop, Homet. Tréner: Pavol Staňo
GKS Katowice: Kobylak – Czerwiński, Jedrych (C), Klemenz – Wasiliewski, Bosch, Milewski, Galán – Wedrychowski, Nowak – Shkurin
Náhradníci: Kikolski – Wdowiak, Olsen, Markovic, Lukasiak, Kokosiński, Trepka, Bartlewicz, Resta Tell, Wolski, Jirka, Zreľák. Tréner: Rafał Górak
/správu aktualizujeme/
Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili vo štvrtkovom prvom zápase 2. predkola Konferenčnej ligy nad poľským GKS Katovice 2:1.
Triumf „šošonov“ zariadil v 47. minúte pravý obranca Timotej Hranica.
Prvý gól Žilinčanov strelil domáci kapitán Miroslav Káčer z pokutového kopu, ktorým vyrovnal v 29. minúte duelu na priebežných 1:1.
Odveta je na programe vo štvrtok 30. júla na pôde zástupcu poľskej Ekstraklasy.
1. polčas
Zápas sa pod Dubňom hral od úvodu vo fantastickej atmosfére, zvlášť keď išli Katovice do vedenia už v šiestej minúte.
Lopta z rohu po centri Nowaka našla hlavu Klemenza a ten prehlavičkoval Badžgoňa. Inkasovaný gól Žilinčanov prebral, zverenci Pavla Staňa sa dostali do tempa a najmä do šancí.
V 17. minúte Iľko parádnou prihrávkou vysunul do nájazdu Kristiána Bariho, no ten v jasnej šanci nechal vyniknúť brankára hostí Kobylaka.
O minútu neskôr poľský brankár zasahoval znovu, tentoraz po strele Kóšu. V 29. minúte však už bolo vyrovnané, po faule na Roginič premenil pokutový kop žilinský kapitán Káčer.
Hráči MŠK sa v závere polčasu ešte snažili strhnúť vedenie na svoju stranu, no technická strela Iľka minula cieľ.
2. polčas
Druhú časť zápasu otvorili Žilinčania aktívne, zaslúženej odmeny sa dočkali po dvoch minútach.
Kóšovu nepríjemnú strelu z hranice šestnástky GKS vyrazil Kobylak priamo pred číhajúceho Hranicu a ten loptu bez váhania zavesil pod brvno súperovej bránky.
Žilina sa tak dostala do vedenia 2:1 a pokračovala vo výbornom výkone.
Badžgoňa postrašil v 62. minúte pekným zakončením z priameho kopu Nowak, no mladý žilinský brankár vytiahol bravúrny zákrok a podržal svoj tím.
Záver zápasu patril hosťom, ktorí sa všemožne snažili vyrovnať, ale žilinská obrana náročnú pozíciu zvládla.
Hlasy po zápase
Timotej Hranica, obranca Žiliny, autor víťazného gólu: „Určite to bol ťažký zápas. Súper bol agresívny a celkovo to bolo rýchle. Trochu dnes aj popršalo, čiže myslím si, že to nám vyhovovalo. Máme radi, keď je to takto rýchle a môžeme sa o to pobiť. Ukázali sme našu silu, že vieme bojovať s tímami ako Katovice alebo ako bol Hajduk. Rastieme každým zápasom viac a viac a pribúda nám sebavedomie.“
Miroslav Káčer, kapitán Žiliny: „Bol nejaký plán zápasu, ktorý sme z veľkej časti plnili. To, čo sme si povedali, a ako sme mali naštudovaného súpera, sa nám vyplácalo. Je to dobrá pozvánka na to, aby fanúšikovia prišli aj do Poľska a mohli sme ich potešiť aj vonku.“
Adam Zreľák, útočník Katovíc: „Začali sme dobre, rýchlym gólom. Škoda, že potom sme trochu prestali hrať. Žilina hrala lepšie od druhej polovice prvého polčasu. Prvých desať minút druhého polčasu sme boli takisto trochu zaspatí a Žilina strelila druhý gól. Máme pred sebou odvetu, ja som nastúpil až v druhom polčase preto, lebo som mal problémy s lýtkom a trénoval som iba dva dni pred zápasom. Tréner nechcel riskovať, preto som šiel z lavičky.“