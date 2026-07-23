Štadión pod Dubňom zažil obrat. Žilina inkasovala ako prvá, no nakoniec zdolala Katovice

Na snímke sprava František Kóša (Žilina) a Jesse Bosch (Katovice).
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Na snímke sprava František Kóša (Žilina) a Jesse Bosch (Katovice). (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|23. júl 2026 o 22:21
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Žilina si po vypadnutí z predkola Európskej ligy napravila chuť, v 2. predkole Konferenčnej ligy zdolala Katowice.

Konferenčná liga - prvý zápas 2. predkola

MŠK Žilina - GKS Katowice 2:1 (1:1)

Góly: 29. Káčer (pen.), 47. Hranica – 6. Klemenz

Rozhodoval: Wolfensberger – Maire, Dos Santos (vš. SUI).

MŠK Žilina: Badžgoň – Pališčák, Minárik, Narimanidze – Hranica, Bzdyl, Káčer (C), Bari – Kóša, Roginič, Iľko
Náhradníci: Tarcsi, Šipoš – Okál, Adang, Baleja, Florea, Svoboda, Faško, Ďatko, Kaša, Prokop, Homet. Tréner: Pavol Staňo

GKS Katowice: Kobylak – Czerwiński, Jedrych (C), Klemenz – Wasiliewski, Bosch, Milewski, Galán – Wedrychowski, Nowak – Shkurin
Náhradníci: Kikolski – Wdowiak, Olsen, Markovic, Lukasiak, Kokosiński, Trepka, Bartlewicz, Resta Tell, Wolski, Jirka, Zreľák. Tréner: Rafał Górak

/správu aktualizujeme/

Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili vo štvrtkovom prvom zápase 2. predkola Konferenčnej ligy nad poľským GKS Katovice 2:1.

Triumf „šošonov“ zariadil v 47. minúte pravý obranca Timotej Hranica.

﻿Prvý gól Žilinčanov strelil domáci kapitán Miroslav Káčer z pokutového kopu, ktorým vyrovnal v 29. minúte duelu na priebežných 1:1.

Odveta je na programe vo štvrtok 30. júla na pôde zástupcu poľskej Ekstraklasy.

Fotogaléria zo zápasu MŠK Žilina - GKS Katowice (2. predkolo Konferenčnej ligy)
Na snímke sprava František Kóša (Žilina) a Jesse Bosch (Katovice) bojujú o loptu počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy medzi MŠK Žilina - GKS Katovice vo štvrtok 23. júla 2026 v Žiline. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - SR - futbal - Konferenčná - liga - KL - 2.predkolo - 1.zápas - Žilina - Katovice - ZAX
Na snímke zľava Patrik Iľko (Žilina) a Arkadiusz Jedrych (Katovice) bojujú o loptu počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy medzi MŠK Žilina - GKS Katovice vo štvrtok 23. júla 2026 v Žiline. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - SR - futbal - Konferenčná - liga - KL - 2.predkolo - 1.zápas - Žilina - Katovice - ZAX
Na snímke uprostred hlavný tréner MŠK Žilina Pavol Staňo počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy medzi MŠK Žilina - GKS Katovice vo štvrtok 23. júla 2026 v Žiline. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - SR - futbal - Konferenčná - liga - KL - 2.predkolo - 1.zápas - Žilina - Katovice - ZAX
Na snímke radosť z gólu fanúšikov Katovíc počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy medzi MŠK Žilina - GKS Katovice vo štvrtok 23. júla 2026 v Žiline. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - SR - futbal - Konferenčná - liga - KL - 2.predkolo - 1.zápas - Žilina - Katovice - ZAX
5 fotografií
Na snímke základná zostava hráčov Žiliny počas prvého zápasu 2. predkola Konferenčnej ligy medzi MŠK Žilina - GKS Katovice vo štvrtok 23. júla 2026 v Žiline. FOTO TASR - Daniel Stehlík - Slovensko - šport - SR - futbal - Konferenčná - liga - KL - 2.predkolo - 1.zápas - Žilina - Katovice - ZAX

1. polčas

Zápas sa pod Dubňom hral od úvodu vo fantastickej atmosfére, zvlášť keď išli Katovice do vedenia už v šiestej minúte.

Lopta z rohu po centri Nowaka našla hlavu Klemenza a ten prehlavičkoval Badžgoňa. Inkasovaný gól Žilinčanov prebral, zverenci Pavla Staňa sa dostali do tempa a najmä do šancí.

V 17. minúte Iľko parádnou prihrávkou vysunul do nájazdu Kristiána Bariho, no ten v jasnej šanci nechal vyniknúť brankára hostí Kobylaka.

O minútu neskôr poľský brankár zasahoval znovu, tentoraz po strele Kóšu. V 29. minúte však už bolo vyrovnané, po faule na Roginič premenil pokutový kop žilinský kapitán Káčer.

Hráči MŠK sa v závere polčasu ešte snažili strhnúť vedenie na svoju stranu, no technická strela Iľka minula cieľ.

2. polčas

Druhú časť zápasu otvorili Žilinčania aktívne, zaslúženej odmeny sa dočkali po dvoch minútach.

Kóšovu nepríjemnú strelu z hranice šestnástky GKS vyrazil Kobylak priamo pred číhajúceho Hranicu a ten loptu bez váhania zavesil pod brvno súperovej bránky.

Žilina sa tak dostala do vedenia 2:1 a pokračovala vo výbornom výkone.

Badžgoňa postrašil v 62. minúte pekným zakončením z priameho kopu Nowak, no mladý žilinský brankár vytiahol bravúrny zákrok a podržal svoj tím.

Záver zápasu patril hosťom, ktorí sa všemožne snažili vyrovnať, ale žilinská obrana náročnú pozíciu zvládla.

Hlasy po zápase

Timotej Hranica, obranca Žiliny, autor víťazného gólu: „Určite to bol ťažký zápas. Súper bol agresívny a celkovo to bolo rýchle. Trochu dnes aj popršalo, čiže myslím si, že to nám vyhovovalo. Máme radi, keď je to takto rýchle a môžeme sa o to pobiť. Ukázali sme našu silu, že vieme bojovať s tímami ako Katovice alebo ako bol Hajduk. Rastieme každým zápasom viac a viac a pribúda nám sebavedomie.“

Miroslav Káčer, kapitán Žiliny: „Bol nejaký plán zápasu, ktorý sme z veľkej časti plnili. To, čo sme si povedali, a ako sme mali naštudovaného súpera, sa nám vyplácalo. Je to dobrá pozvánka na to, aby fanúšikovia prišli aj do Poľska a mohli sme ich potešiť aj vonku.“

Adam Zreľák, útočník Katovíc: „Začali sme dobre, rýchlym gólom. Škoda, že potom sme trochu prestali hrať. Žilina hrala lepšie od druhej polovice prvého polčasu. Prvých desať minút druhého polčasu sme boli takisto trochu zaspatí a Žilina strelila druhý gól. Máme pred sebou odvetu, ja som nastúpil až v druhom polčase preto, lebo som mal problémy s lýtkom a trénoval som iba dva dni pred zápasom. Tréner nechcel riskovať, preto som šiel z lavičky.“

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