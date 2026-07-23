Najdivokejšia párty vo svete cyklistiky. Holandská zákruta na Tour vytvára jedinečnú atmosféru

Neskutočná "Holandská zákruta" na slávnom stúpaní Alpe d'Huez je známa ako najväčšia a najdivokejšia párty vo svete cyklistiky.
Každoročne tisíce fanúšikov oblečených v oranžovom zabávajúcich sa priaznivcov priťahuje k siedmej zákrute tejto ikonickej horskej pasáže počas prestížnych pretekov Tour de France.
Vytvárajú tak jedinečnú, hlučnú a hektickú atmosféru, ktorá je medzi horskými úsekmi Tour de France výnimočná.
Tento rok bude Tour prechádzať 21 zákrutami Alpe d'Huez v piatok, pričom mnohí holandskí fanúšikovia, ktorí si užívajú európsku popovú hudbu, tam budú už niekoľko dní predtým.
Medzi cyklistickými národnosťami majú holandskí jazdci najviac víťazstiev na etape Tour de France na Alpe d'Huez, dokonca viac než domáci Francúzi.
Pre holandských jazdcov na Tour bude tento okamih výnimočný. Thymen Arensman pred začiatkom Tour povedal, že Alpe d'Huez je "super špeciálny kopec", obzvlášť zákruta číslo sedem, známa ako Holandská zákruta.
Arensman má s týmto miestom osobné skúsenosti - ako dieťa tam často chodieval s rodičmi na dovolenku a vždy bol zanietený prejsť stúpanie čo najrýchlejšie.
Pred Tour spolu so svojimi kolegami z tímu Netcompany Ineos stúpania trénoval, pričom priznal, že stúpanie je rovnako náročné ako v minulosti, keď bol dieťa.
Aktuálny ročník Tour de France je mimoriadne náročný vzhľadom na horúčavy v prvej polovici podujatia a rekordné rýchlosti, ktoré značne sťažili preteky.
Ich najťažšia časť však príde až v závere s troma po sebe nasledujúcimi horskými dojazdmi v Alpách pred tradičnou nedeľnou "prehliadkou" v Paríži.
Niektorí jazdci si za cieľ dávajú dojazdiť etapu Alpe d'Huez v časovom limite. Frank van den Broek, ktorý ide svoju tretiu Tour, povedal, že sa teší na uvedené miesto, no zvyšok stúpania bude závisieť od jeho kondície a prísnosti časového limitu.
Daan Hoole, ktorý štartuje na svojej prvej Tour a je tímový kolega mladého francúzskeho talentu Paula Seixasa, označil etapu za ťažkú, no mimoriadne osobitnú práve vďaka prítomnosti holandských fanúšikov.
Hoole a jeho brat ako deti sledovali Tour a snívali o tom, že budú stúpať na Alpe d'Huez ako najlepší. Teraz už meria takmer dva metre a váži viac ako 80 kg, čo mu bráni byť výkonným vrchárom, no dvakrát získal národný majstrovský titul v časovke.
Napriek romantickým predstavám a spomienkam však Tour de France zostávajú náročné preteky a sprevádzané veľkou bolesťou a utrpením.