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    Nočná razia nestačila. Dopingovú kontrolu museli na Tour podstúpiť všetci jazdci

    Cyklistický pelotón počas Tour de France 2026
    Cyklistický pelotón počas Tour de France 2026 (Autor: TASR/AP)
    TASR|22. júl 2026 o 14:01
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    Výsledky budú známe až o niekoľko týždňov.

    Všetci cyklisti, ktorí sú ešte súčasťou štartového poľa na Tour de France, sa v priebehu pondelka podrobili dopingovej kontrole.

    Informovala o tom Medzinárodná testovacia agentúra (ITA).

    Kontrola v priebehu pondelkového súťažného voľna nasledovala deň po nočnej razii, ktorá postihla i dvojicu najväčších kandidátov na celkový triumf Tadeja Pogačara a Jonasa Vingegaarda a stala sa terčom kritiky.

    „ITA potvrdzuje, že 20. júla vykonala testovanie jazdcov so zameraním na kontrolu informácií v biologických pasoch.

    Jej účelom nebolo hľadať nedovolené látky priamo, ale monitorovať rôzne biologické odchýlky, ktoré môžu indikovať používanie dopingu. Výsledky testovania nie sú k dispozícii ihneď, ich spracovanie potrvá týždne,“ zverejnila ITA podľa AFP.

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

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    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Fans watch the riders during the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
    Fans watch the riders during the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
    Fotogaléria zo 17. etapy na Tour de France 2026
    dnes 15:18
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Fans watch the riders during the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
    Fans watch the riders during the seventeenth stage of the Tour de France cycling race, with start in Chambery and finish in Voiron France, Wednesday, July 22, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)
    Fotogaléria zo 17. etapy na Tour de France 2026
    dnes 15:18
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    Domov»Tour de France 2026»Nočná razia nestačila. Dopingovú kontrolu museli na Tour podstúpiť všetci jazdci