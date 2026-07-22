Nočná razia nestačila. Dopingovú kontrolu museli na Tour podstúpiť všetci jazdci

Všetci cyklisti, ktorí sú ešte súčasťou štartového poľa na Tour de France, sa v priebehu pondelka podrobili dopingovej kontrole.
Informovala o tom Medzinárodná testovacia agentúra (ITA).
Kontrola v priebehu pondelkového súťažného voľna nasledovala deň po nočnej razii, ktorá postihla i dvojicu najväčších kandidátov na celkový triumf Tadeja Pogačara a Jonasa Vingegaarda a stala sa terčom kritiky.
„ITA potvrdzuje, že 20. júla vykonala testovanie jazdcov so zameraním na kontrolu informácií v biologických pasoch.
Jej účelom nebolo hľadať nedovolené látky priamo, ale monitorovať rôzne biologické odchýlky, ktoré môžu indikovať používanie dopingu. Výsledky testovania nie sú k dispozícii ihneď, ich spracovanie potrvá týždne,“ zverejnila ITA podľa AFP.