Bezgólový prvý polčas, kuriózna penalta v druhom. DAC zdolal Mostar a vedie v dvojzápase

Konferenčná liga - prvý zápas 2. predkola
DAC 1904 Dunajská Streda - FK Velež Mostar 1:0 (0:0)
Góly: 59. Gagua (pen.)
Rozhodovali: Ebner (AUT) – Höfler (AUT), Gutschi (AUT)
DAC 1904 Dunajská Streda: Ivačič – Kapanadze, Blažek (C), Nemanič, Juklerod – Kabič, Ouro, Bationo, Ramadan – Gagua, Gueye.
Náhradníci: ilipe, Németh, Corr, Csóka, Diongue, Gruber, Jenčus, Kacharaba, Majer, Sylla, Trusa, Udvaros. Tréner: Robert Klauß
FK Velež Mostar: Ribič – Omerovic, Hrkač, Duranovic – Nukič, Abdullah, Babič, Mešič – Stojanovič, Spahič, Salčin.
Náhradníci: Bajrič, Bešič, Halilovic, Mataradzic, Pajevic, Puce, Shhade. Tréner: Ibro Rahimic
Futbalisti DAC Dunajská Streda vyhrali vo štvrtkovom prvom zápase 2. predkola Konferenčnej ligy nad bosnianskym Veležom Mostar 1:0.
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Úradujúci vicemajster tak dosiahol prvú európsku výhru od júla 2023.
Za Dunajskú Stredu sa presadil gruzínsky útočník Giorgi Gagua z pokutového kopu. Odveta v Mostare je na programe vo štvrtok 30. júla o 19.00 h.
Úspešnejší z dvojzápasu nastúpi v ďalšej fáze proti zdolanému z 2. predkola Európskej ligy medzi holandským Twente Enschede a Ferencvárosom Budapešť.
Priebeh zápasu DAC - Mostar
1. polčas
V úvodnej štvrťhodine neprišlo k strele na bránku, najväčšiu šancu mali hostia, keď poslal Salčin loptu Mešičovi pred odkrytú bránku, no útočník nebol dosť rýchly.
K najväčšej šanci DAC v rámci úvodnej polhodiny sa dostal Gagua, ktorý centroval tesne pred bránku a ešte predtým napádal gólmana Ribiča.
Z oboch domácich priamych kopov mieril nad Ouro. Jeho tím sa následne rozstrieľal a mal náznaky šancí, najväčšiu zrejme Ramadan.
Prihrávku pred bránku poslal doprava, no brankár Ribič predvídal a jeho pokus chytil vďaka dobrému postaveniu.
2. polčas
Úvodný gól padol po necelej hodine hry, keď Gagua premenil penaltu. Tá prišla po kurióznej ruke Duranovica - brankár Ribič rozohral, obranca mal za to, že rozohrávku necháva naňho a loptu vzal do rúk.
Hostia následne zavelili k ofenzívnej aktivite, trvala však krátko a najväčšiu šancu mal Salčin - jeho strelu k žrdi chytil Ivačič.
V ďalšom priebehu DAC kombinoval smerom dopredu a dostával sa do šestnástky, dvakrát zaváhal Gagua. Velež mal ešte veľkú šancu z priameho kopu na hranici šestnástky, no Omerovicov pokus o obaľovačku na vzdialenejšiu žrď jasne minul bránku.
Hlasy po zápase
Robert Klauss, tréner DAC: „Videli sme hru so súperom, ktorý ukázal kvalitu. Toto sme od nich očakávali a dúfam, že sa pripravíme rovnako aj na odvetu, pretože to bude náročný zápas. Boli sme okolo ich šestnástky, ale bohužiaľ sme skórovali len raz. Nie sme spokojní s výsledkom a výkon mohol byť lepší, no výhra je výhra.“
Matej Trusa, krídelník DAC: „S hlbokým blokom, v ktorom hral súper, majú problém aj väčšie mužstvá. Vytrápili sme sa s tým a súper nám dal trochu darček. Víťazstvo potešilo, ale polovica roboty je ešte pred nami.“
Ibrahim Rahimič, tréner Veležu: „Odohrali sme skvelý zápas a o víťazovi rozhodlo nedorozumenie. Neskôr počas zápasu sme hrali skvele a udržiavali sme formáciu. Sústredili sme sa na protiútoky, vytvorili sme si nejaké šance, ale neskórovali sme. Myslíme si však, že máme kvalitu na to, aby sme tento dvojzápas vyhrali.“