Premohli nás emócie. Musíme sa kontrolovať, varuje kapitán Tatar pred Kazachmi

Chcenie je veľké, vôľa vyhrať každý zápas silná. Napriek tomu vstúpili slovenskí hokejisti do majstrovstiev sveta 2024 v Ostrave hnaní tisíckami fanúšikov prehrou. Jeden z najskúsenejších hráčov TOMÁŠ TATAR si myslí, že jeho partiu premohli emócie. Z toho pramenili chyby i nevyužité momenty, keď mohli Slováci preklopiť vývoj duelu na svoju stranu. Informácie o MS v hokeji 2024 (prehľad) Ako kapitán chce čerpať z množstva skúseností. V NHL aj v reprezentácii sa od najlepších naučil, že základ je nepanikáriť a pokračovať v dohodnutých veciach.

Pred zápasom s Nemeckom panovala v tíme dobrá nálada. Ako to vyzerá po ňom? Popravde by som povedal, že sme sa porozprávali o veciach, ktoré robíme zle a tešíme sa veľmi na ďalší zápas. Dúfam, že to napravíme, povedali sme si veľa vecí. Myslím si, že nálada dnes bola dobrá. Urobili sme chyby, ktoré sme chceli napraviť, povedali sme si za zatvorenými dverami, ako by mal náš hokej vyzerať a že by sme mali držať spolu ako mužstvo. Tá nálada sa preniesla do tohto tréningu a mali sme dobrú prípravu na ďalší zápas.

Ste kapitán, máte najviac zodpovednosti za mužstvo. Ako sa čo najlepšie otriasť z prehry? Je to začiatok turnaja. Bol to veľmi emotívny zápas, kde sa udialo veľa vecí a trochu sme to nezvládli ako mužstvo. Ten duel nám ukázal, ako máme pracovať a ako máme udržať svoje emócie. Myslím si, že keby sme taký zápas hrali ešte raz, tak ho zvládneme oveľa lepšie. Z toho sme si zobrali pozitíva.

Môžete konkretizovať, ktoré veci musíte zlepšiť najviac? Bolo veľmi veľa emócií na striedačke, ktoré musíme kontrolovať. Či už to bolo na adresu rozhodcov, na sporné momenty, ktoré sa nám nepáčili. To sú veci, ktoré nás rozptyľujú. My sa musíme sústrediť na to, čo robíme dobre, pochváliť jeden druhého, držať spolu ako mužstvo. Keď sa budeme sústrediť na tie správne veci, môžeme podať stopercentný výkon. Bolo v tom aj prílišné chcenie od niektorých?