V tíme majú bratov troch ligistov. Zápas v šiestej lige bavil viac ako finále Ligy majstrov

„Bol to dobrý zápas, prehrávali sme 0:2 i 1:3, no podarilo sa nám vyrovnať na 3:3. Päť minút pred koncom však hostia dali víťazný gól. Keďže už o nič nešlo, nebolo jednoduché motivovať hráčov, ale teraz sme si už mohli dovoliť aj túto prehru,“ uviedol predseda klubu Július Csörgő.

V aktuálnom ročníku sa netajili postupovými ambíciami. V prvom kole zdolali silné Topoľníky 1:0, no hneď v druhom zápase prišla domáca prehra 1:2 s TJ ŠM Janíky. Rozhodujúci gól dali hostia v poslednej minúte po rohovom kope.

„Neprehrali sme so súperom, ktorý by nebol zdolateľný, takže ťažko sme to strávili. Bolo to ako včasné varovanie, ktoré napokon malo na náš tím dobrý vplyv. Odvtedy sme neprehrali štrnásť zápasov po sebe,“ vravel Július Csörgő.

Odrazovým mostíkom bolo víťazstvo vo Veľkom Blahove v treťom kole. „Odkedy Kostolné Kračany pôsobia v tejto súťaži, za sedem rokov ani raz nezdolali tohto súpera. V tejto sezóne sa nám to podarilo trikrát. Keď sme prelomili túto zlú sériu, mužstvo si začalo veriť,“ vravel tréner Kristián Bogyai.