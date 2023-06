Storočnicu oslávili titulom. Dedinu čaká druholigista i slávny maďarský klub

Po reorganizácii sme padli až do šiestej najvyššej súťaže. Boli sme suverénne poslední, preto som v januári 2021 prebral vedenie klubu. Mužstvo bolo v rozklade, naša budúcnosť bola neistá. Okamžite som preto začal konať.

Usmievate sa. Aké sú vaše pocity po spečatení postupu do piatej ligy?

Dnes viem, že to bola dobrá voľba. Som nesmierne spokojný.

Už pred sezónou bolo cieľom prvé miesto?

Bavili sme sa, že chceme skončiť čo najvyššie. V zimnej príprave sa nám podarilo posilniť, prišli solídni hráči z Podhájskej, ktorá sa rozpadla. Zrazu sme boli ešte viac kvalitnejší, preto sme si povedali, že chceme viac.

Dnes sme bez prehry na prvom mieste, ktoré nám nik nezoberie. A môžeme oslavovať.

Bola by však škoda, keby si skvelú šnúru neporaziteľnosti pokazíme. Verím, že v poslednom kole v Bánove uhráme aspoň remízu. Bolo by to pekné.