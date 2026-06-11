    Henry budú mať vďaka MS v New Yorku svoju ulicu, mesto si uctí aj Pelého

    Thierry Henry
    Thierry Henry (Autor: SITA/AP)
    TASR|11. jún 2026 o 12:04
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    Obaja v americkej metropole pôsobili počas kariéry.

    Legendárny brazílsky útočník Pelé a bývalý francúzsky reprezentant Thierry Henry budú mať vďaka futbalovým majstrovstvám sveta v New Yorku svoje ulice. Informovala o tom agentúra SID.

    Po Henrym bude do konca októbra premenovaná West 50th Street na Manhattane. Po trojnásobnom majstrovi sveta Pelém, ktorý zomrel v roku 2022 vo veku 82 rokov, ponesie meno križovatka ulíc Shea a Meridian v Queense.

    "Som Francúz, ktorý žije v Londýne, ale New York je moje najobľúbenejšie mesto na svete. Mať tam ulicu je pocta, o ktorej sa mi ani nesnívalo, "uviedol na sociálnych sieťach 48-ročný Henry.

    Majster sveta i Európy v rokoch 2010 až 2014 hral v MLS za New York Red Bulls. V "meste, ktoré nikdy nespí", pôsobil aj Pelé, ktorý v rokoch 1975 až 1977 uzavrel kariéru v celku New York Cosmos.

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