Henry budú mať vďaka MS v New Yorku svoju ulicu, mesto si uctí aj Pelého

Legendárny brazílsky útočník Pelé a bývalý francúzsky reprezentant Thierry Henry budú mať vďaka futbalovým majstrovstvám sveta v New Yorku svoje ulice. Informovala o tom agentúra SID.
Po Henrym bude do konca októbra premenovaná West 50th Street na Manhattane. Po trojnásobnom majstrovi sveta Pelém, ktorý zomrel v roku 2022 vo veku 82 rokov, ponesie meno križovatka ulíc Shea a Meridian v Queense.
"Som Francúz, ktorý žije v Londýne, ale New York je moje najobľúbenejšie mesto na svete. Mať tam ulicu je pocta, o ktorej sa mi ani nesnívalo, "uviedol na sociálnych sieťach 48-ročný Henry.
Majster sveta i Európy v rokoch 2010 až 2014 hral v MLS za New York Red Bulls. V "meste, ktoré nikdy nespí", pôsobil aj Pelé, ktorý v rokoch 1975 až 1977 uzavrel kariéru v celku New York Cosmos.