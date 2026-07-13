Hriešnik s pohárom od anglických princov. Talian ani na okamih nezaváhal (ohlasy médií)

Ohlasy médií po víťazstve Jannika Sinnera nad Alexanderom Zverevom vo finále mužskej dvojhry vo Wimbledone:
Sport (ČR): „Sinner obhájil wimbledonský titul, vo vyrovnanej bitke pretlačil Zvereva“
iSport (ČR): „S Noskovou si zatancuje Sinner. Talian obhájil wimbledonský titul, finále otočil.“
The Guardian (V. Brit.): „Sinnerov majstrovský výkon zavŕšil Wimbledon plný rozprávkových príbehov a neúprosných horúčav.“
VIDEO: Zostrih zápasu Sinner - Zverev
La Gazzetta dello Sport (Tal.): „Sinner je opäť kráľom Wimbledonu: Zvereva rozdrvil.“
Sky Italia (Tal.): „Hriešnik s pohárom od anglických princov.“
Rai News (Tal.): „Sinner zdolal Zvereva po obrate a vyhral Wimbledon druhýkrát za sebou.“
Bild (Nem.): „Tenisová scéna, ktorá je čistým prejavom športového ducha.“
Kicker (Nem.): „Hriešnik nakoniec príliš silný: Zverev prehral finále Wimbledonu na vysokej úrovni.“
The Telegraph (V. Brit.): „Sinner prelomil Zverevov odpor, bol jednoducho príliš nemilosrdný.“
The Sun (V. Brit.): „Skutočne drsný výkon svetovej jednotky. Zverev dal do toho všetko, ale Sinner ani na okamih nezaváhal.“
L'Equipe (Fr.): „Kráľ je Talian.“
Mundo Deportivo (Šp.): „Sinner sa po víťazstve nad Zverevom v grandióznom wimbledonskom finále stane legendárnym dvojnásobným šampiónom.“