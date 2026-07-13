    Hriešnik s pohárom od anglických princov. Talian ani na okamih nezaváhal (ohlasy médií)

    Jannik Sinner oslavuje víťazstvo vo finále Wimbledon 2026.
    Fotogaléria (76)
    Jannik Sinner oslavuje víťazstvo vo finále Wimbledon 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|13. júl 2026 o 07:52
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    Prečítajte si ohlasy svetových médií na triumf talianskeho tenistu Sinnera na Wimbledone.

    Ohlasy médií po víťazstve Jannika Sinnera nad Alexanderom Zverevom vo finále mužskej dvojhry vo Wimbledone:

    Sport (ČR): „Sinner obhájil wimbledonský titul, vo vyrovnanej bitke pretlačil Zvereva“

    iSport (ČR): „S Noskovou si zatancuje Sinner. Talian obhájil wimbledonský titul, finále otočil.“

    The Guardian (V. Brit.): „Sinnerov majstrovský výkon zavŕšil Wimbledon plný rozprávkových príbehov a neúprosných horúčav.“

    VIDEO: Zostrih zápasu Sinner - Zverev

    La Gazzetta dello Sport (Tal.): „Sinner je opäť kráľom Wimbledonu: Zvereva rozdrvil.“

    Sky Italia (Tal.): „Hriešnik s pohárom od anglických princov.“

    Fotogaléria zo zápasu Jannik Sinner - Alexander Zverev na Wimbledone 2026 (finále)
    Alexander Zverev of Germany serves to Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)
    Alexander Zverev of Germany celebrates after winning the first set against Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)
    Alexander Zverev of Germany celebrates after winning the first set against Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)
    Alexander Zverev of Germany celebrates after winning the first set against Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)
    76 fotografií
    Alexander Zverev of Germany returns the ball to Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Jannik Sinner of Italy celebrates a point against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev of Germany returns the ball to Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Alexander Zverev of Germany, left and Jannik Sinner of Italy walk past each other during a change of ends in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Alexander Zverev of Germany celebrates after winning the first set against Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy plays a return to Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Alexander Zverev of Germany celebrates winning the first set against Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev of Germany celebrates after winning the first set against Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy returns the ball to Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)KK81 Londýn - Nemecký tenista Alexander Zverev sa teší zo zisku prvého setu vo finále mužskej dvojhry proti Talianovi Jannikovi Sinnerovi na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Alexander Zverev of Germany celebrates winning the first set against Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) - Anglicko - šport - tenis - dvojhra - Wimbledon - grandslam - finále - muži - filmKK80 Londýn - Nemecký tenista Alexander Zverev sa teší zo zisku prvého setu vo finále mužskej dvojhry proti Talianovi Jannikovi Sinnerovi na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Alexander Zverev of Germany celebrates winning the first set against Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) - Anglicko - šport - tenis - dvojhra - Wimbledon - grandslam - finále - muži - filmAlexander Zverev of Germany celebrates winning the first set against Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Jannik Sinner of Italy celebrates a point against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev of Germany returns the ball to Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev of Germany looks down as he plays against Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy reacts after winning a point against Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Alexander Zverev of Germany celebrates winning the first set against Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev of Germany hits a return to Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Alexander Zverev of Germany returns the ball to to Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Alexander Zverev of Germany hits a return to Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy stretches to play a return to Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy plays a return to Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Alexander Zverev of Germany looks down as he plays against Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Alexander Zverev of Germany, left, and Jannik Sinner of Italy pose for a picture prior to the start of the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy stretches to play a return to Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy stretches to play a return to Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Spectators watch as Alexander Zverev of Germany, left, reaches to return the ball to Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Alexander Zverev of Germany looks up as he reacts as he plays against Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy celebrates a point against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Jannik Sinner of Italy returns the ball to Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Alexander Zverev of Germany returns the ball to Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Jannik Sinner of Italy plays a return to Alexander Zverev of Germany men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy celebrates winning the second set against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Jannik Sinner of Italy plays a return to Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy serves to Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy plays a return to Alexander Zverev of Germany men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy collect ball tennis ball as he plays against Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Alexander Zverev of Germany plays return to Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy serves to Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)KK88 Londýn - Taliansky tenista Jannik Sinner sa teší vo finále mužskej dvojhry proti Nemcovi Alexandrovi Zverevovi na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Jannik Sinner of Italy celebrates a point against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) - Anglicko - šport - tenis - dvojhra - Wimbledon - grandslam - finále - muži - filmAlexander Zverev of Germany prepares to inject himself with insulin during a changeover in the men's singles final match against Jannik Sinner of Italy, at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy celebrates a point against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Jannik Sinner of Italy plays a return to Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Alexander Zverev of Germany prepares to inject himself with insulin during a changeover in the men's singles final match against Jannik Sinner of Italy, at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Alexander Zverev of Germany injects himself with insulin during a changeover in the men's singles final match against Jannik Sinner of Italy, at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy serves to Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Jannik Sinner of Italy returns the ball to Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Jannik Sinner of Italy returns the ball to Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Jannik Sinner of Italy wipes his hands on a towel as he plays against Alexander Zverev of Germany during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy throws his racquet in the air as he plays against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy returns the ball to Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev of Germany returns the ball to Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev of Germany hits a return to Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Alexander Zverev of Germany prepares to inject himself with insulin during a changeover in the men's singles final match against Jannik Sinner of Italy, at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev of Germany celebrates winning a point against Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)KK87 Londýn - Nemecký tenista Alexander Zverev si pichá inzulín vo finále mužskej dvojhry proti Talianovi Jannikovi Sinnerovi na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v nedeľu 12. júla 2026. FOTO TASR/AP Alexander Zverev of Germany injects himself with insulin during a changeover in the men's singles final match against Jannik Sinner of Italy, at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) - Anglicko - šport - tenis - dvojhra - Wimbledon - grandslam - finále - mužiAlexander Zverev of Germany injects himself with insulin during a changeover in the men's singles final match against Jannik Sinner of Italy, at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev of Germany Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev of Germany hits a return to Jannik Sinner of Italy during the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy returns the ball to Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Brian Inganga)Alexander Zverev of Germany Jannik Sinner of Italy in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Alexander Zverev of Germany injects himself with insulin during a changeover in the men's singles final match against Jannik Sinner of Italy, at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Jannik Sinner of Italy celebrates after defeating Alexander Zverev of Germanyo win the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy jumps to his box as he celebrates winning against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Jannik Sinner of Italy celebrates winning against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Jannik Sinner of Italy celebrates after winning a point against Alexander Zverev of Germany men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy celebrates after winning a point against Alexander Zverev of Germany men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy celebrates with his trophy after winning against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Jannik Sinner of Italy, left embraces Alexander Zverev of Germany at the net fter Sinner defeated Zverev in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kin Cheung)Jannik Sinner of Italy celebrates winning against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)KK93 Londýn - Taliansky tenista Jannik Sinner sa teší so svojím boxom vo víťazstve vo finále mužskej dvojhry proti Nemcovi Alexandrovi Zverevovi na grandslamovom turnaji vo Wimbledone v nedeľu 12. júla 2026. Sinner zvíťazil 6:7 (7), 7:6 (2), 6:3, 6:4. FOTO TASR/AP Jannik Sinner of Italy celebrates with his box after winning against Alexander Zverev of Germany in the men's singles final at Wimbledon Tennis Championships in London, Sunday, July 12, 2026. (AP Photo/Kirsty Wigglesworth) - Anglicko - šport - tenis - dvojhra - Wimbledon - grandslam - finále - muži

    Rai News (Tal.): „Sinner zdolal Zvereva po obrate a vyhral Wimbledon druhýkrát za sebou.“

    Bild (Nem.): „Tenisová scéna, ktorá je čistým prejavom športového ducha.“

    Kicker (Nem.): „Hriešnik nakoniec príliš silný: Zverev prehral finále Wimbledonu na vysokej úrovni.“

    The Telegraph (V. Brit.): „Sinner prelomil Zverevov odpor, bol jednoducho príliš nemilosrdný.“

    The Sun (V. Brit.): „Skutočne drsný výkon svetovej jednotky. Zverev dal do toho všetko, ale Sinner ani na okamih nezaváhal.“

    L'Equipe (Fr.): „Kráľ je Talian.“

    Mundo Deportivo (Šp.): „Sinner sa po víťazstve nad Zverevom v grandióznom wimbledonskom finále stane legendárnym dvojnásobným šampiónom.“

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    Fanúšikovia tlieskajú Talianovi Jannikovi Sinnerovi.
    Fanúšikovia tlieskajú Talianovi Jannikovi Sinnerovi.
    Zverev si uvedomuje, že vždy bol tretí hráč. Sinner po piatom grandslame: Znamená pre mňa veľa
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