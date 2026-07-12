Bol oporou zlatej éry Švédov a patril medzi kráľov štvorhry. Legenda oslavuje jubileum

Švédsky tenista Anders Järryd, ktorý 13. júla oslávi 65. narodeniny, patril medzi najlepších deblových hráčov sveta.
V roku 1985 bol svetovou jednotkou vo štvorhre, počas kariéry získal osem turnajových titulov vo dvojhre a 59 vo štvorhre, z toho osem grandslamových. Celkovo si tenisom zarobil 5,4 milióna dolárov.
Popri Stefanovi Edbergovi či Matsovi Wilanderovi patril rodák z Lidköpingu k úspešnej generácii švédskych tenistov, ktorí sa začali presadzovať v prvej polovici 80. rokov 20. storočia.
Profesionálom sa stal v roku 1980. Kým vo štvorhre získal celkovo osem grandslamových titulov (prvý v roku 1983 v Paríži), vo dvojhre sa Järrydovi nikdy nepodarilo dostať ďalej než do semifinále.
Doň postúpil v roku 1985 vo Wimbledone, kde jeho nádeje na titul ukončil neskorší víťaz Boris Becker.
Najviac deblových zápasov odohral po boku Austrálčana Johna Fitzgeralda a svojho krajana Stefana Edberga.
Najlepšie umiestnenie vo svetovom rebríčku dvojhry dosiahol Järryd koncom septembra 1985, keď sa dostal na piate miesto.
Bol tiež súčasťou švédskeho tímu počas „zlatej éry“ reprezentácie, keď sa Švédi v rokoch 1983 až 1989 prebojovali sedemkrát za sebou do finále Davisovho pohára a trikrát túto prestížnu súťaž vyhrali.
Na olympijských hrách v Soule v roku 1988 získal spolu so Stefanom Edbergom bronzovú medailu vo štvorhre.
Kariéru ukončil v roku 1996 a následne sa venoval trénerskej práci.