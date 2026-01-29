Američanka odvrátila mečbaly a mohla vyrovnať. Dramatický tajbrejk však prial Rybakinovej

Australian Open 2026
Dvojhra žien - semifinále:
Jelena Rybakinová (Kaz.-5) - Jessica Pegulová (USA-6) 6:3, 7:6 (7)
Kazašská tenistka Jelena Rybakinová postúpila do finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open 2026.
V pozícii nasadenej päťky zvíťazila nad Američankou Jessicou Pegulovou v dvoch setoch 6:3 a 7:6 (7).
Vo finálovom zápase vyzve svetovú a nasadenú jednotku Arynu Sabalenkovú, ktorá v úvodnom semifinále zdolala Jelinu Svitolinovú z Ukrajiny.
Semifinálovým triumfom si Rybakinová vylepšila bilanciu zo vzájomných zápasov na štyri víťazstvá a tri prehry.
Obe tenistky pôjdu do finálového súboja bez straty jediného setu na turnaji, pre 26-ročnú Kazašku to bude druhá finálová účasť v Melbourne.
V roku 2023 sa tiež stretla so Sabalenkovou, vtedy Bieloruska zvíťazila 4:6, 6:3 a 6:4. Rybakinová má zatiaľ na konte jeden grandslamový triumf, z roku 2022 vo Wimbledone.
„Znamená to pre mňa veľa, že som opäť vo finále. Bola to veľká semifinálová bitka, druhý set bol epický. Som veľmi rada, že som ho zvládla.
Jessica hrala v druhom sete veľmi dobre, bojovala až do samotného konca. Som veľmi šťastná za postup do finále, bolo to stresujúce.
Teší ma, že na konci sa to obrátilo na moju stranu a už sa neviem dočkať soboty. Dôležité bolo, že som bojovala za akejkoľvek situácie a stavu,“ uviedla Rybakinová v pozápasovom rozhovore na kurte.
Rybakinová vstúpila do semifinálového zápasu dominantným spôsobom, najskôr sa čistou hrou ujala vedenia, následne brejkla podanie súperky a potom získala aj tretí gem po sebe.
Na kurte robila len minimum chýb, dominovala vo všetkých kľúčových aspektoch a Pegulová len s ťažkosťami hľadala dlhodobo účinný recept na jej hru.
Američanka sa síce napokon zlepšila v závere prvého setu, ale Kazaška využila druhý setbal a víťazným úderom uzatvorila prvé dejstvo výsledkom 6:3.
Krátka prestávka medzi setmi Pegulovej nepomohla tak, ako by si predstavovala. Dianie na kurte naďalej udávala Rybakinová.
Síce bol zo strany Američanky vidieť podstatne väčší vzdor, ale v dôležitých okamihoch sa ukázalo, prečo prednedávnom kazašská tenistka triumfovala na koncoročnom turnaji MS WTA Tour v saudskoarabskom Rijáde.
Pegulová sa herne nakopla až v deviatej hre, keď najskôr odvrátila tri mečbaly súperky, aby v ďalšom geme brejkom poslala duel do vyrovnaného stavu - 5:5.
To isté sa zopakovalo aj o kúsok neskôr, o osude druhého setu tak musel rozhodnúť tajbrejk.
Američanka dostala možnosti poslať duel do rozhodujúceho dejstva, ale po dvoch nevyužitých setbaloch získala Rybakinová štyri body za sebou a po výsledku 7:6 (7) sa mohla napokon radovať z finálovej účasti na Australian Open.