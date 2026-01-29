    Sabalenková v súboji o finále dominovala. Nerozhodila ju ani výmena názorov s rozhodkyňou

    
    Fotogaléria (21)
    
    Sportnet, TASR|29. jan 2026 o 11:02
    Druhá finalistka vzíde zo zápasu medzi Pegulovou a Rybakinovou.

    Australian Open 2026

    Dvojhra žien - semifinále:

    Aryna Sabalenková (Biel.-1) - Jelina Svitolinová (Ukr.-12) 6:2, 6:3

    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková sa stala prvou finalistkou ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open 2026.

    Nasadená a svetová jednotka si v semifinále poradila s Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou v dvoch setoch 6:2 a 6:3.

    Sabalenkovú nerozhodila ani výmena názorov s rozhodkyňou, ktorá v úvodnom sete prerušila výmenu a pridelila bod jej súperke za nepovolené výkriky počas výmeny.

    VIDEO: Kontroverzná situácia z úvodu semifinále

    Sabalenková postúpila v Melbourne štvrtýkrát za sebou do finále, víťaznú trofej nad hlavu zdvíhala zatiaľ v rokoch 2023 a 2024.

    V tomto kalendárnom roku zároveň zaznamenala 27-ročná tenistka 11. víťazstvo za sebou v súťažných zápasoch a na tohtoročnom Australian Open zatiaľ nestratila ani jeden set.

    Bilanciu zo vzájomných zápasov vylepšia na šesť výhier a len jednu prehru.

    „Úprimne, neverím tomu, je to neuveriteľné. Moja robota sa však ešte neskončila. Som nesmierne šťastná z víťazstva.

    Jelina je veľmi náročný súper, počas celého turnaja hrala neuveriteľný tenis. Sledovala som, ako hrá proti ostatným hráčkam.

    Cítila som, že musím zatlačiť na ňu a teší ma, že to v tomto smere vyšlo. Hrala som skvelý tenis a vyhrala som v dvoch setoch,“ vyjadrila sa Sabalenková v pozápasovom rozhovore na kurte.

    Bielorusku delí jedno víťazstvo od piateho kariérového triumfu na grandslamoch.

    VIDEO: Zostrih zápasu Sabalenková - Svitolinová

    Od úvodného gemu bolo jasné, že obe hráčky sa budú opierať vo svojej hre o silovosť a nátlakovú hru.

    Svitolinovú držalo v úvodných gemoch prvého setu lepšie prvé podanie a hra na sieti, Sabalenková naopak vyčkávala na svoju šancu.

    Bieloruska získala na svoju stranu výhodu v štvrtom geme, keď prvýkrát v zápase prelomila podanie súperky.

    Situáciu na kurte začala mať čoraz viac pod kontrolou, víťazným úderom využila tretí ponúknutý setbal a úvodné dejstvo vyhrala 6:2.

    Fotogaléria zo zápasu Aryna Sabalenková - Elina Svitolinová na Australian Open 2026 (semifinále)
    Elina Svitolinová v zápase proti Aryne Sabalenkovej počas semifinále na Australian Open 2026.
    Elina Svitolinová v zápase proti Aryne Sabalenkovej počas semifinále na Australian Open 2026.
    Aryna Sabalenková v zápase proti Eline Svitolinovej počas semifinále na Australian Open 2026.
    Aryna Sabalenková v zápase proti Eline Svitolinovej počas semifinále na Australian Open 2026.
    21 fotografií
    Aryna Sabalenková v zápase proti Eline Svitolinovej počas semifinále na Australian Open 2026.Elina Svitolinová v zápase proti Aryne Sabalenkovej počas semifinále na Australian Open 2026.Elina Svitolinová v zápase proti Aryne Sabalenkovej počas semifinále na Australian Open 2026.Aryna Sabalenková v zápase proti Eline Svitolinovej počas semifinále na Australian Open 2026.Aryna Sabalenková v zápase proti Eline Svitolinovej počas semifinále na Australian Open 2026.Elina Svitolinová v zápase proti Aryne Sabalenkovej počas semifinále na Australian Open 2026.Aryna Sabalenková v zápase proti Eline Svitolinovej počas semifinále na Australian Open 2026.Aryna Sabalenková v zápase proti Eline Svitolinovej počas semifinále na Australian Open 2026.Aryna Sabalenková v zápase proti Eline Svitolinovej počas semifinále na Australian Open 2026.Aryna Sabalenková v zápase proti Eline Svitolinovej počas semifinále na Australian Open 2026.Aryna Sabalenková v zápase proti Eline Svitolinovej počas semifinále na Australian Open 2026.Elina Svitolinová v zápase proti Aryne Sabalenkovej počas semifinále na Australian Open 2026.Aryna Sabalenková v zápase proti Eline Svitolinovej počas semifinále na Australian Open 2026.Aryna Sabalenková v zápase proti Eline Svitolinovej počas semifinále na Australian Open 2026.Aryna Sabalenková v zápase proti Eline Svitolinovej počas semifinále na Australian Open 2026.Aryna Sabalenková v zápase proti Eline Svitolinovej počas semifinále na Australian Open 2026.Aryna Sabalenková v zápase proti Eline Svitolinovej počas semifinále na Australian Open 2026.

    Ukrajinka mala lepší vstup do druhého setu, hneď sa jej podarilo brejknúť Sabalenkovú a následne to potvrdiť na vlastnom podaní.

    Lenže nasadená jednotka následne potvrdila, prečo na tohtoročnom Australian Open zatiaľ nestratila ani jeden set.

    Ziskom piatich gemov za sebou otočila vývoj stretnutia na svoju stranu. Svitolinová ešte za stavu 2:5 odvrátila možnosť predčasného konca semifinálového súboja, ale napokon si v ďalšom geme Sabalenková postrážila svoje podanie a ukončila 10-zápasovú víťaznú sériu nasadenej 12-tky ženského pavúka.

    Australian Open 2026 - pavúk ženskej dvojhry

    dnes 11:02
