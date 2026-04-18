Češku čaká náročná úloha. V boji o titul vyzve svetovú dvojku

Česká tenistka Karolína Muchová po prvýkrát v kariére postúpila do finále turnaja WTA kategórie 500.
V sobotňajšom semifinále zdolala ako nasadená sedmička štvorku podujatia Jelinu Svitolinovú z Ukrajiny 6:4, 2:6, 6:4.
V boji o titul nastúpi finalistka Roland Garros 2023 proti nasadenej jednotke Jelene Rybakinovej.
Kazaška v druhom semifinále zvíťazila nad šestkou turnaja Ruskou Mirrou Andrejevovou 7:5, 6:1.
WTA Stuttgart 2026
