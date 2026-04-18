    Češku čaká náročná úloha. V boji o titul vyzve svetovú dvojku

    Karolina Muchová.
    TASR|18. apr 2026 o 19:17
    Česká tenistka vybojovala postup v troch setoch.

    Česká tenistka Karolína Muchová po prvýkrát v kariére postúpila do finále turnaja WTA kategórie 500.

    V sobotňajšom semifinále zdolala ako nasadená sedmička štvorku podujatia Jelinu Svitolinovú z Ukrajiny 6:4, 2:6, 6:4.

    V boji o titul nastúpi finalistka Roland Garros 2023 proti nasadenej jednotke Jelene Rybakinovej.

    Kazaška v druhom semifinále zvíťazila nad šestkou turnaja Ruskou Mirrou Andrejevovou 7:5, 6:1.

    WTA Stuttgart 2026

    Dvojhra - semifinále:

    Karolína Muchová (ČR-7) - Jelina Svitolinová (Ukr.-4) 6:4, 2:6, 6:4

    Jelena Rybakinová (Kaz.-1) - Mirra Andrejevová (Rus.-6) 7:5, 6:1

