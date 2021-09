Djokovič zabojuje o historický úspech: Dám do toho srdce, dušu, telo a hlavu

BRATISLAVA. Už len jedno víťazstvo stojí medzi srbským tenistom Novakom Djokovičom a históriou.

Na US Open v americkom New Yorku v nedeľu večer vyzve Rusa Daniila Medvedeva a ak uspeje, stane sa len tretím mužom, ktorý v jednej sezóne ovládne všetky štyri grandslamové turnaje.

V minulosti sa tento kúsok podaril v roku 1938 Američanovi Donovi Budgemu a v rokoch 1962 a 1969 Austrálčanovi Rodovi Laverovi.

Djokovič: Dám do toho srdce, dušu, telo a hlavu

"Uvedomujem si, že som veľmi blízko. A to mi dodáva motiváciu. Ak by som však nad tým začal premýšľať až príliš, mentálne by ma to zaťažovalo. Preto musím v prvom rade myslieť na základy a to je to, čo u mňa funguje," prezradil nedávno Djokovič.