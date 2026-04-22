Stále má potenciál. Djokovič môže podľa Murrayho získať rekordný grandslam

    Novak Djokovič a Andy Murray (Autor: TASR/AP)
    TASR|22. apr 2026 o 13:00
    Brit si zaspomínal na spoluprácu so srbským tenistom.

    Bývalý britský tenista Andy Murray ocenil možnosť trénovať Srba Novaka Djokoviča a prezradil, že dostal viacero ponúk viesť hráčov na okruhu.

    V rozhovore pre Sky Sports okrem iného uviedol, že jeho bývalý zverenec má šancu dosiahnuť na rekordný 25. grandslamový titul.

    Murray spolupracoval s Djokovičom od novembra 2024 do mája 2025, napokon sa ich cesty rozišli po štyroch turnajoch.

    „Djokovič sa odo mňa nenaučil asi nič. Úprimne, ja som sa však naučil veľa a rád by som opäť trénoval, nie však teraz. Mal som viacero ponúk, ale nechcem veľa cestovať. Jedine, že by to šlo s mojou rodinou.

    Proti Novakovi som hral veľa rokov a študoval som jeho hru. Bolo zaujímavé sledovať ho na dennej báze. Z pohľadu trénera je to o komunikácii smerom k hráčovi a ako vás počúva. Myslím si, že v tomto smere mi pomohlo, že mám deti,“ prezradila bývalá svetová jednotka.

    Čoskoro 39-ročný Brit si myslí, že Djokovičovi sa podarí prepísať historické tabuľky a dosiahnuť napokon na rekordný 25. grandslamový triumf.

    „Stále má potenciál. Náročné je to v smere veku a ako často hráte. Riskujete zranenia, nemusíte byť fyzicky pripravený na to, aby ste odohrali sedem stretnutí za dva týždne. V predchádzajúcej sezóne sa dostal na všetkých štyroch turnajoch do semifinále. Musí to byť perfektne zorganizované,“ dodal Murray.

