V 10 zápasoch nestratila ani set. 18-ročná Raducanuová vyhrala US Open

NEW YORK. Britská tenistka Emma Raducanuová vyhrala US Open 2021 . Len 18-ročná tenistka zdolala vo finále grandslamu 19-ročnú Leylah Fernandezovú a dosiahla najväčší úspech v kariére.

Zároveň je najmladšou grandslamovou šampiónkou od roku 2004, keď na tráve All England Clubu vybojovala trofej Ruska Maria Šarapovová.

Naposledy sa v grandslamovom finále predstavili dve násťročné tenistky v septembri 1999, keď vtedy sedemnásťročná Američanka Serena Williamsová zvíťazila na US Open nad osemnásťročnou Švajčiarkou Martinou Hingisovou.

Britka si z New Yorku odnáša prémiu 2,5 milióna dolárov pred zdanením. Do svetového rebríčka WTA si pripíše 2000 bodov, ktoré ju katapultujú z druhej stovky na 24. miesto.

Fernandezová vyrovnala na 2:2, no v koncovke slávila úspech Raducanuová, ktorá za stavu 5:4 po víťaznom forhendovom longlajne premenila štvrtý setbal.

Britka hrala agresívne, v dlhých výmenách dokázala zatlačiť Fernandezovú do defenzívy. Rovnako ak v predchádzajúcich zápasoch ťažila z výborného pohybu po dvorci.

"Chcela by som sa poďakovať Virginii Wadeovej i Timovi Henmanovi, ktorí mi v New Yorku veľmi pomohli. Leylah blahoželám k výbornému turnaju, zdolala skvele hráčky.

Po návrate na kurt odvrátila dva brejkbaly a vďaka esu premenila tretí mečbal. Doposiaľ poslednou Britkou, ktorá vyhrala US Open, bola v roku 1968 Wadeová.

Vedela som, že si to musím dohrať sama. Som rada, že som neurobila dvojchybu. Naučila som sa pracovať so svojou psychikou a nastavením mysle.

"Na US Open som prežila nádherné tri týždne, ďakujem za podporu celému môjmu tímu i všetkým, ktorí mi fandili doma.

"Je to neuveriteľné, vôbec neviem, čo povedať. Emma hrala skvele, gratulujem jej k titulu. Som pyšná na to, ako som hrala dva uplynulé dva týždne.

Som rada, že sme mohli hrať pred vypredaným hľadiskom. Ďakujem celej rodine za podporu, stála za mnou aj v ťažkých časoch, keď som trpela.

Dúfam, že si ešte raz zahrám vo finále US Open a že ho vyhrám. Priala by som si byť taká silná ako mesto New York, ktoré pred 20 rokmi zažilo tragické udalosti."