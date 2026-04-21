    Skúsenosti na mladú silu nestačia. Williamsová podľahla dvadsaťročnej hráčke

    Venus Williamsová
    Venus Williamsová (Autor: SITA/AP)
    TASR|21. apr 2026 o 22:08
    Americká veteránka končí v Madride už v prvom kole.

    Česká tenistka Laura Samsonová zvládla v utorok svoj prvý súboj na antukovom turnaji WTA 1000 v Madride.

    Nemku Tatjanu Mariovú zdolala 6:4, 6:2. V úvodnom kole vypadla Američanka Venus Williamsová, ktorá nestačila na domácu Kaitlin Quevedovú v dvoch setoch 2:6, 4:6.

    Sedemnásobná grandslamová šampiónka Willimasová štartovala na základe voľnej karty, ako aj jej 20-ročná súperka.

    Štyridsaťpäťročná Američanka tak prehrala všetkých sedem duelov v tejto sezóne, pričom na antuke sa predstavila premiérovo od Roland Garros 2021.

    Úvodné dejstvo ovplyvnil vietor, ktorý lepšie zvládla na svojom premiérovom „tisíckovom“ turnaji domáca Quevedová.

    Williamsová začala dobre druhý set a viedla 3:0, no zápas bol prerušený pre dážď a čakalo sa na zakrytie štadióna. Španielka vyhrala päť gemov za sebou a duel s veteránkou tak úspešne otočila.

    V ďalšom kole ju čaká tridsiata nasadená Hailey Baptisteová z USA, ktorá mala v úvodnom kole voľný žreb.

    WTA Madrid 2026

    výsledky - 1. kolo:

    Camila Osoriová (Kol.) - Anastassia Sačarovová (Rus.) 6:0, 6:3

    Peyton Stearnsová (USA) - Lois Boissonová (Fr.) 6:1, 6:3

    Laura Siegemundová (Nem.) - Irina-Camelia Beguová (Rum.) 6:4, 6:0

    Jessica Bouzasová Maneirová (Šp.) - Beatriz Haddadová Maiová (Braz.) 6:1, 6:1

    Julia Grabherová (Rak.) - Paula Badosová (Šp.) 7:6 (3), 4:6, 6:0

    Anna Bondarová (Maď.) - Viktorija Golubicová (Švaj.) 6:2, 6:3

    Magda Linetteová (Poľ.) - Robin Montgomeryová (USA) 6:4, 6:3

    Kaitlin Quevedová (Šp.) - Venus Williamsová (USA) 6:2, 6:4

    Laura Samsonová (ČR) - Tatjana Mariová (Nem.) 6:4, 6:2

    Petra Marčinková (Chorv.) - Victoria Jimenezová (And.) 6:0, 7:5

