    Zraneniami sužovaný Kyrgios sa vracia. Predstaví sa na generálke pred Wimbledonom

    ČTK|20. apr 2026 o 15:17
    Blysol sa postupom do finále Wimbledonu v roku 2022.

    Austrálsky tenisový búrlivák Nick Kyrgios sa vráti na okruh ATP Tour v júni na tráve v Halle. Niekdajší finalista Wimbledonu, ktorého v posledných rokoch trápili opakované zranenia, nehral súťažný zápas od januára a v súčasnosti ani nefiguruje vo svetovom rebríčku dvojhry. O jeho štarte informovali usporiadatelia.

    Austrálčan sa blysol postupom do finále Wimbledonu v roku 2022. Od januára 2023 do súčasnosti ale odohral len sedem zápasov v dvojhre, naposledy sa predstavil na začiatku sezóny v Brisbane, kde vypadol v 1. kole.

    Už skôr Kyrgios oznámil, že tento rok vynechá antukovú sezónu a plánuje štartovať na viacerých trávnatých turnajoch. Podnik v Halle je tradičnou previerkou pred Wimbledonom.

