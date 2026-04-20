Zraneniami sužovaný Kyrgios sa vracia. Predstaví sa na generálke pred Wimbledonom

Austrálsky tenisový búrlivák Nick Kyrgios sa vráti na okruh ATP Tour v júni na tráve v Halle. Niekdajší finalista Wimbledonu, ktorého v posledných rokoch trápili opakované zranenia, nehral súťažný zápas od januára a v súčasnosti ani nefiguruje vo svetovom rebríčku dvojhry. O jeho štarte informovali usporiadatelia.
Austrálčan sa blysol postupom do finále Wimbledonu v roku 2022. Od januára 2023 do súčasnosti ale odohral len sedem zápasov v dvojhre, naposledy sa predstavil na začiatku sezóny v Brisbane, kde vypadol v 1. kole.
Už skôr Kyrgios oznámil, že tento rok vynechá antukovú sezónu a plánuje štartovať na viacerých trávnatých turnajoch. Podnik v Halle je tradičnou previerkou pred Wimbledonom.