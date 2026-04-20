    Sabalenková suverénne kraľuje rebríčku. Slovensko naďalej bez hráčky v top 100

    Aryna Sabalenková. (Autor: TASR/AP)
    TASR|20. apr 2026 o 11:23
    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková je naďalej líderkou svetového rebríčka WTA. Pred druhou Kazaškou Jelenou Rybakinovou má náskok takmer 2400 bodov.

    Najvyššie postavenou Slovenkou zostala Rebecca Šramková, v rebríčku figuruje na 122. pozícii. Viktória Hrunčáková si oproti predošlej edícii pohoršila o jedno miesto, aktuálne je na 218. mieste.

    Rebríček WTA

    /k 20. aprílu/

    1.

    (1.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    10 895 b

    2.

    (2.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    8500 b

    3.

    (3.)

    Coco Gauffová

    USA

    7279 b

    4.

    (4.)

    Iga Swiateková

    Poľsko

    7273 b

    5.

    (5.)

    Jessica Pegulová

    USA

    6136 b

    6.

    (6.)

    Amanda Anisimovová

    USA

    5995 b

    7.

    (7.)

    Jelina Svitolinová

    Ukrajina

    3910 b

    8.

    (9.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    3746 b

    9.

    (8.)

    Jasmine Paoliniová

    Taliansko

    3722 b

    10.

    (10.)

    Victoria Mboková

    Kanada

    3531 b

    122.

    (122.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    655 b

    218.

    (217.)

    Viktória Hrunčáková

    Slovensko

    324 b

    Tenis

