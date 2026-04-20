Sabalenková suverénne kraľuje rebríčku. Slovensko naďalej bez hráčky v top 100

Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková je naďalej líderkou svetového rebríčka WTA. Pred druhou Kazaškou Jelenou Rybakinovou má náskok takmer 2400 bodov.
Najvyššie postavenou Slovenkou zostala Rebecca Šramková, v rebríčku figuruje na 122. pozícii. Viktória Hrunčáková si oproti predošlej edícii pohoršila o jedno miesto, aktuálne je na 218. mieste.
Rebríček WTA
/k 20. aprílu/
1.
(1.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
10 895 b
2.
(2.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
8500 b
3.
(3.)
Coco Gauffová
USA
7279 b
4.
(4.)
Iga Swiateková
Poľsko
7273 b
5.
(5.)
Jessica Pegulová
USA
6136 b
6.
(6.)
Amanda Anisimovová
USA
5995 b
7.
(7.)
Jelina Svitolinová
Ukrajina
3910 b
8.
(9.)
Mirra Andrejevová
Rusko
3746 b
9.
(8.)
Jasmine Paoliniová
Taliansko
3722 b
10.
(10.)
Victoria Mboková
Kanada
3531 b
122.
(122.)
Rebecca Šramková
Slovensko
655 b
218.
(217.)
Viktória Hrunčáková
Slovensko
324 b