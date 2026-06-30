    Molčan si na Wimbledone drží sľubné vedenie, zápas musel byť odložený na ďalší deň

    Alex Molčan odvracia úder Nemca Daniela Altmaiera v zápase 1. kola Wimbledonu
    Alex Molčan odvracia úder Nemca Daniela Altmaiera v zápase 1. kola Wimbledonu (Autor: TASR/AP)
    TASR|30. jún 2026 o 22:04
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    Slováka delí od postupu jeden set.

    Duel prvého kola grandslamového turnaja vo Wimbledone medzi Slovákom Alexom Molčanom a Danielom Altmaierom odložili pre tmu na stredu.

    Dvadsaťosemročný Slovák viedol v zápase 2:1 na sety - 6:4, 3:6 a 7:5. V prípade postupu si zahrá s nasadenou trinástkou Čechom Jiřím Lehečkom, s ktorým by sa premiérovo stretol na okruhu.

    Molčan je jediným slovenským zástupcom v dvojhre, pred začiatkom Wimbledonu bol vo svetovom rebríčku ATP na 101. pozícii.

    V hlavnej súťaži grandslamu je prvýkrát od US Open 2023, v tom istom roku si naposledy zahral aj na londýnskej tráve. Jeho maximom vo Wimbledone je účasť v treťom kole v roku 2022.

    Tenis

    Tenis

    Alex Molčan odvracia úder Nemca Daniela Altmaiera v zápase 1. kola Wimbledonu
    Alex Molčan odvracia úder Nemca Daniela Altmaiera v zápase 1. kola Wimbledonu
    Molčan si na Wimbledone drží sľubné vedenie, zápas musel byť odložený na ďalší deň
    dnes 22:04
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