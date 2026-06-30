ONLINE: Alex Molčan - Daniel Altmaier dnes, Wimbledon 2026 LIVE (1. kolo)

Slovenský tenista Alex Molčan a Nemec Daniel Altmaier sa dnes stretnú v zápase 1. kola na grandslamovom Wimbledone.
Zvládne slovenský tenista zdolať svojho prvého súpera na All England Clube?
Kde sledovať Wimbledon v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
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ONLINE PRENOS: Alex Molčan - Daniel Altmaier dnes (dvojhra mužov, 1. kolo, Wimbledon 2026, výsledky, utorok, LIVE)
Wimbledon - muži 1. kolo 2026
30.06.2026 o 17:00
Molčan
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Altmaier
Prenos
Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní mužskej dvojhry na Wimbledone, kde sa na tráve proti sebe v rámci 1. kola postaví Alex Molčan a Daniel Altmaier.
Pôjde o druhé vzájomné vystúpenie týchto dvoch hráčov, keď sa prvýkrát spolu stretli počas apríla v Mníchove, kde zvládol uspieť slovenský tenista v podobe výsledku 2:0 na sety.
Pôjde o druhé vzájomné vystúpenie týchto dvoch hráčov, keď sa prvýkrát spolu stretli počas apríla v Mníchove, kde zvládol uspieť slovenský tenista v podobe výsledku 2:0 na sety.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.