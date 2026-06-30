    ONLINE: Alex Molčan - Daniel Altmaier dnes, Wimbledon 2026 LIVE (1. kolo)

    Alex Molčan - Daniel Altmaier: ONLINE prenos z 1. kola Wimbledonu 2026.
    Alex Molčan - Daniel Altmaier: ONLINE prenos z 1. kola Wimbledonu 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|30. jún 2026 o 14:00
    ShareTweet0

    Sledujte s nami ONLINE prenos z 1. kola dvojhry mužov na grandslamovom turnaji Wimbledon 2026: Alex Molčan - Daniel Altmaier.

    Slovenský tenista Alex Molčan a Nemec Daniel Altmaier sa dnes stretnú v zápase 1. kola na grandslamovom Wimbledone.

    Zvládne slovenský tenista zdolať svojho prvého súpera na All England Clube?

    Kde sledovať Wimbledon v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Tenis sledujte s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Alex Molčan - Daniel Altmaier dnes (dvojhra mužov, 1. kolo, Wimbledon 2026, výsledky, utorok, LIVE)

    Wimbledon - muži 1. kolo 2026
    30.06.2026 o 17:00
    Molčan
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Altmaier
    Prenos
    Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní mužskej dvojhry na Wimbledone, kde sa na tráve proti sebe v rámci 1. kola postaví Alex Molčan a Daniel Altmaier.

    Pôjde o druhé vzájomné vystúpenie týchto dvoch hráčov, keď sa prvýkrát spolu stretli počas apríla v Mníchove, kde zvládol uspieť slovenský tenista v podobe výsledku 2:0 na sety.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
    Tenis

    Tenis

    Alex Molčan - Daniel Altmaier: ONLINE prenos z 1. kola Wimbledonu 2026.online
    Alex Molčan - Daniel Altmaier: ONLINE prenos z 1. kola Wimbledonu 2026.online
    ONLINE: Alex Molčan - Daniel Altmaier dnes, Wimbledon 2026 LIVE (1. kolo)
    dnes 14:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»ONLINE: Alex Molčan - Daniel Altmaier dnes, Wimbledon 2026 LIVE (1. kolo)