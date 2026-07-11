    Morvayová postúpila do finále kvalifikácie v Aténach, Gombosovi sa nedarilo

    Viktória Morvayová
    Viktória Morvayová (Autor: X/HongKong Tennis Open)
    TASR|11. júl 2026 o 21:45
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    Dvadsaťpäťročná Slovenka zabojuje o postup proti jedenástej nasadenej hráčke.

    Slovenská tenistka Viktória Morvayová postúpila do finále kvalifikácie dvojhry na turnaji WTA 250 v Aténach.

    V semifinále si v pozícii nasadenej štvorky poradila s Nemkou Franziskou Sziedatovou hladko 6:2, 6:1.

    Dvadsaťpäťročná Slovenka zabojuje v nedeľu o postup do hlavnej súťaže proti jedenástej nasadenej Ruske Eline Neplijovej.

    V akcii bol aj Norbert Gombos, ktorý neuspel v kvalifikácii o postup do hlavnej súťaže na turnaji ATP 250 v chorvátskom Umagu.

    V semifinále eliminácie prehral so siedmym nasadeným Španielom Nikolasom Sanchezom Izqueirdom v dvoch setoch 6:7 (4), 2:6.

    Tenis

    Tenis

    Viktória Morvayová
    Viktória Morvayová
    Morvayová postúpila do finále kvalifikácie v Aténach, Gombosovi sa nedarilo
    dnes 21:45
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