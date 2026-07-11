Morvayová postúpila do finále kvalifikácie v Aténach, Gombosovi sa nedarilo

Slovenská tenistka Viktória Morvayová postúpila do finále kvalifikácie dvojhry na turnaji WTA 250 v Aténach.
V semifinále si v pozícii nasadenej štvorky poradila s Nemkou Franziskou Sziedatovou hladko 6:2, 6:1.
Dvadsaťpäťročná Slovenka zabojuje v nedeľu o postup do hlavnej súťaže proti jedenástej nasadenej Ruske Eline Neplijovej.
V akcii bol aj Norbert Gombos, ktorý neuspel v kvalifikácii o postup do hlavnej súťaže na turnaji ATP 250 v chorvátskom Umagu.
V semifinále eliminácie prehral so siedmym nasadeným Španielom Nikolasom Sanchezom Izqueirdom v dvoch setoch 6:7 (4), 2:6.