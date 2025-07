Stále chce od seba viac. Pohánkovú motivuje najmä úspech na Wimbledone

BRATISLAVA. Pred niekoľkými dňami sa stala len štvrtou juniorskou víťazkou grandslamového turnaja zo Slovenska v ére samostatnosti. V rozhovore pre TASR sa tenistka Mia Pohánková vrátila k svojmu úspechu na Wimbledone, rozhovorila sa o ďalších cieľoch a ambíciách vo svojej sľubne rozbehnutej kariére. Šestnásťročná tenistka uspela na podujatí tzv. veľkej štvorky, vo svojej kariére tak dosiahla jednoznačne doteraz najvýraznejší úspech.

„Je to už niekoľko dní, ale pomaličky si to už uvedomujem, že je to super výsledok. To, že som vyhrala grandslam, dobre sa na to spätne pozerá. Myslím si, že atmosféra bola super.

Na každý zápas sa chodili ľudia pozerať, to mám aj rada. Diváci dávajú viac energie a zatlieskajú, keď sa niečo pekné podarí, takže to tak namotivuje viac. Tým, že sa to hrá na tráve, tak je to niečo úplne iné oproti ostatným. Mne sa hrá dobre na grandslamoch, mám to rada. Trofej mám ešte položenú len tak v izbe, neviem, kde ju dám,“ vyjadrila sa pre TASR Pohánková k tomu, čo sa podarilo pred viac ako dvoma týždňami.

Stratila jediný set Na ceste za zdvihnutím víťaznej trofeje musela zdolať Slovenka šesť súperiek. Pôsobivé okrem faktu, že triumfovala nad troma nasadenými hráčkami, vrátane jednotky Austrálčanky Emerson Jonesovej, bolo tiež to, že na Wimbledone stratila jediný set.

„Ísť za tým bolo veľmi náročné, išla som do toho ako nenasadená hráčka, takže som hneď dostala nasadenú hráčku, ktorá minulý rok vyhrala juniorský US Open. Potom prišli ďalšie kvalitné súperky, na grandslame a na každom turnaji sú kvalitné súperky, takže každý zápas bol ťažký. Dobre som zvládla aj jednotku juniorského renkingu. Všetky Češky hrajú super. Vo finále som hrala s Američankou, ktorá vyhrala turnaj pred Wimbledonom, takže som rada, že som to zvládla,“ zanalyzovala Pohánková grandslamové víťazstvo v All England Clube.

Forma gradovala Forma slovenskej tenistky gradovala každým odohraným zápasom, od štvrťfinále povolila svojim súperkám vždy len štyri gemy. „Mentálne som sa cítila super, za čo ďakujem môjmu mentálnemu koučovi Adamovi Kocianovi, s ktorým som bola každý deň v kontakte a od zápasu k zápasu sme to zlepšovali. Veľmi mi to pomohlo, pretože si myslím, že sa zväčšovalo aj sebavedomie. Hnalo ma to, aby sa mi to podarilo,“ vyhlásila 16-ročná tenistka.

Okrem Pohánkovej získala juniorský grandslam Tereza Mihalíková (Australian Open 2015), Kristína Kučová (US Open 2007) a Renáta Jamrichová (Australian Open a Wimbledon 2024). Teraz sa medzi víťazky zaradila aj Pohánková: „Neuvedomujem si to tak, všetci mi o tom rozprávajú. Hovorím im, že je to super pocit, ale stále chcem od seba viac. Bol to jeden z mojich cieľov v tejto sezóne, chcela som vyhrať juniorský grandslam. Som veľmi šťastná, že sa mi to podarilo, ale je to len iba jeden cieľ. Teraz ma to motivuje ešte viac k tomu, aby som dosiahla väčšie výsledky na lepších turnajoch. Neviem sa len tak uspokojiť.“ Je to dobre rozbehnuté Spolu s Jamrichovou sa do nej vkladajú veľké očakávania a nádeje to budúcnosti slovenského ženského tenisu v najbližších rokoch.

„Je to super, že minulý rok vyhrala dva grandslamy. Myslím si, že je to veľký úspech. Mne sa zatiaľ podarilo vyhrať tento rok jeden. Pre slovenský tenis je to super a je to dobre rozbehnuté. Teraz si ľudia myslia, že keď si uhral úspech, tak to pôjde ľahko a všade budeš v semifinále/finále. Každý chce vyhrať, aj súper a teraz budú mať ešte väčšiu motiváciu ťa zdolať, pretože si niečo vyhral,“ zamyslela sa Pohánková.

Prvýkrát o sebe dala výraznejšie vedieť v októbri 2024 triumfom na bratislavskom turnaji J&T Banka Slovak Open, v tejto sezóne sa k tomu pridalo juniorské semifinále na Australian Open a postupne získava skúsenosti aj medzi ženami. VIDEO: Mia Pohánková po víťazstve v dvojhre junioriek vo Wimbledone 2025