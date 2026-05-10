Zverev v Ríme hladko postúpil do osemfinále, uspel aj premožiteľ Djokoviča

Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil do osemfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Ríme.
V 3. kole si v pozícii nasadenej dvojky poradil s Belgičanom Alexandrom Blockxom v dvoch setoch 6:1, 6:4.
Zverev zdolal súpera druhýkrát v priebehu deviatich dní, zvíťazil nad ním aj minulý týždeň v semifinále v Madride.
S turnajom sa v 3. kole naopak lúči nasadená jedenástka Jiří Lehečka. Český tenista nestačil na dvadsaťtrojku „pavúka“ Caspera Ruuda z Nórska, ktorému v nedeľu podľahol 3:6, 4:6.
ATP Rím 2026
dvojhra - 3. kolo:
Casper Ruud (Nór.-23) - Jiří Lehečka (ČR-11) 6:3, 6:4
Alexander Zverev (Nem.-2) - Alexander Blockx (Belg.) 6:1, 6:4
Dino Prižmič (Chor.) - Ugo Humbert (Fr.-31) 6:1, 7:5