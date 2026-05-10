    Zverev v Ríme hladko postúpil do osemfinále, uspel aj premožiteľ Djokoviča

    Alexander Zverev
    TASR|10. máj 2026 o 16:20
    S turnajom sa lúči Čech Lehečka.

    Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil do osemfinále dvojhry na antukovom turnaji ATP Masters 1000 v Ríme.

    V 3. kole si v pozícii nasadenej dvojky poradil s Belgičanom Alexandrom Blockxom v dvoch setoch 6:1, 6:4.

    Zverev zdolal súpera druhýkrát v priebehu deviatich dní, zvíťazil nad ním aj minulý týždeň v semifinále v Madride.

    S turnajom sa v 3. kole naopak lúči nasadená jedenástka Jiří Lehečka. Český tenista nestačil na dvadsaťtrojku „pavúka“ Caspera Ruuda z Nórska, ktorému v nedeľu podľahol 3:6, 4:6.

    ATP Rím 2026

    dvojhra - 3. kolo:

    Casper Ruud (Nór.-23) - Jiří Lehečka (ČR-11) 6:3, 6:4

    Alexander Zverev (Nem.-2) - Alexander Blockx (Belg.) 6:1, 6:4

    Dino Prižmič (Chor.) - Ugo Humbert (Fr.-31) 6:1, 7:5

