Mladá Češka dosiahla najväčšie víťazstvo kariéry. Zdolala víťazku grandslamu

Dvadsaťročná česká tenistka Nikola Bartůňková senzačne zdolala víťazku minuloročného Australian Open Američanku Madison Keysovú.
Hráčka, ktorej patrí 94. miesto v rebríčku WTA, porazila svetovú devätnástku 6:3, 1:6, 6:4 a na turnaji v Ríme postúpila do osemfinále.
Bartůňková pôvodne neuspela v kvalifikácii, ale do hlavnej súťaže sa dostala dodatočne ako lucky loser po odhlásení Kanaďanky Victorie Mbokovej.
Príležitosť využila skvele. V druhom kole vyradila domácu Tyru Caterinu Grantovú a výhrou nad Keysovou dosiahla najväčší úspech v doterajšej kariére.
V aktualizovanom rebríčku WTA sa posunula 65. pozíciu a v novom vydaní si výrazne vylepší svoje doterajšie maximum.
Jej ďalšou súperkou bude siedma nasadená Ukrajinka Elina Svitolinová, ktorá rímsky turnaj vyhrala v rokoch 2017 a 2018. Tá si v nedeľu poradila s Američankou Hailey Baptisteovú jednoznačne 6:1, 6:2.
WTA Rím 2026
Dvojhra - 3. kolo:
Elina Svitolinová (Ukr.-7) - Hailey Baptisteová (USA-32) 6:1, 6:2
Nikola Bartúňková (ČR-10) - Madison Keysová (USA-17) 6:3, 1:6, 6:4