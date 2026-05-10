    Mladá Češka dosiahla najväčšie víťazstvo kariéry. Zdolala víťazku grandslamu

    Nikola Bartůňková.
    Nikola Bartůňková. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|10. máj 2026 o 14:50
    ShareTweet0

    Nikola Bartůňková si v Ríme zahrá osemfinále.

    Dvadsaťročná česká tenistka Nikola Bartůňková senzačne zdolala víťazku minuloročného Australian Open Američanku Madison Keysovú.

    Hráčka, ktorej patrí 94. miesto v rebríčku WTA, porazila svetovú devätnástku 6:3, 1:6, 6:4 a na turnaji v Ríme postúpila do osemfinále.

    Bartůňková pôvodne neuspela v kvalifikácii, ale do hlavnej súťaže sa dostala dodatočne ako lucky loser po odhlásení Kanaďanky Victorie Mbokovej. 

    Príležitosť využila skvele. V druhom kole vyradila domácu Tyru Caterinu Grantovú a výhrou nad Keysovou dosiahla najväčší úspech v doterajšej kariére. 

    VIDEO: Zostrih zo zápasu Nikola Bartůňková - Madison Keysová

    V aktualizovanom rebríčku WTA sa posunula 65. pozíciu a v novom vydaní si výrazne vylepší svoje doterajšie maximum.

    Jej ďalšou súperkou bude siedma nasadená Ukrajinka Elina Svitolinová, ktorá rímsky turnaj vyhrala v rokoch 2017 a 2018. Tá si v nedeľu poradila s Američankou Hailey Baptisteovú jednoznačne 6:1, 6:2.

    WTA Rím 2026

    Dvojhra - 3. kolo:

    Elina Svitolinová (Ukr.-7) - Hailey Baptisteová (USA-32) 6:1, 6:2

    Nikola Bartúňková (ČR-10) - Madison Keysová (USA-17) 6:3, 1:6, 6:4

    Tenis

    Tenis

    Nikola Bartůňková.
    Nikola Bartůňková.
    Mladá Češka dosiahla najväčšie víťazstvo kariéry. Zdolala víťazku grandslamu
    dnes 14:50
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Mladá Češka dosiahla najväčšie víťazstvo kariéry. Zdolala víťazku grandslamu