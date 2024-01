V škole ju veľmi nepoznajú, na kurtoch áno. Má pätnásť a odvážny cieľ: grandslamový turnaj

„Nerád sa chváli, ale spolu s bratom patrili medzi najväčšie slovenské tenisové talenty za posledné roky. Mal však smolu na vážne zranenia, ktoré ho pribrzdili, aby pokračoval na profesionálnej úrovni. Ak by sa mu vyhli, bol by z neho veľmi solídny tenista,“ chváli trénera Pohánka.

Turnaj za odmenu

Mladá tenistka dostala na konci sezóny možnosť zúčastniť sa na prvom ženskom tenisovom turnaji v kariére.

„Už sme plánovali koniec sezóny, keď sa naskytla táto šanca. Po majstrovstvách Európy mi udelili voľnú kartu,“ usmeje sa Mia.

„Mal som tušenie, že účasť na turnaji dostane za odmenu. Prišlo to. Keď sa to Mia dozvedela, cítil som z nej nadšenie. Veril som, že si to užije. Pred akciou v Bratislave sme boli na antukovom turnaji v Dubrovníku. Mala iba niekoľko dní na prechod na tvrdý povrch. Zvládla to bravúrne. Ak bude takto i naďalej pristupovať k tenisu, tak má veľký potenciál sa zlepšovať veľkými krokmi,“ chváli zverenkyňu tréner.

Pätnásťročná hráčka priznala, že v turnaji mala trochu šťastie na žreb.

„Hneď v prvom kole kvalifikácie súperka skrečovala. Aj som sa potešila, aj nie. Chcela som si už zahrať nejaký zápas. Mala som však deň navyše na trénovanie. Kvalitný sparing partner pri tréningu ma viac naštartoval. Verila som si.