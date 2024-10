Mladá Slovenka má prvok najlepších hráčok sveta. Hrá chlapčenský tenis, tvrdia experti

BRATISLAVA. "Ak by nejakí rodičia chceli vychovávať športovca, poslal by som im kontakt na Pohánkovcov, aby zistili, ako by to malo vyzerať."

Aj toto boli slová Róberta Gašparetza, trénera talentovanej tenistky Mie Pohánkovej.

Mladá Levičanka pochádza zo športovej rodiny. Jej otec Ľuboš hral dlhé roky profesionálne basketbal, v slovenskej i českej najvyššej súťaži. K basketbalu inklinuje aj Pohánkovej brat.