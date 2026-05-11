Svitolinová ostro proti návratu Bielorusov. Rakety stále smerujú na Ukrajinu, hovorí

Ukrajinská tenistka Elina Svitolinová nesúhlasí s krokmi Medzinárodného olympijského výboru, ktorý minulý týždeň odporučil športovým federáciám zrušiť sankcie voči bieloruským športovcom.
Desiata hráčka sveta označila konanie MOV za bolestivé a upozornila, že jej krajina naďalej čelí ruským útokom podporovaným Bieloruskom. Informovala o tom agentúra Reuters.
„Rakety naďalej smerujú na Ukrajinu a tieto dve krajiny sú stále považované za agresorov,“ povedala Svitolinová, ktorá v pondelok odohrá osemfinále turnaja v Ríme proti Nikole Bartůňkovej.
„Je pre nás veľmi smutné a bolestivé vidieť, že sa o tom vôbec uvažuje a hovorí. Je to veľmi ťažká téma. Mám toho veľa čo povedať. Myslím si, že teraz nie je správny čas. Rozhodne tieto rokovania nepodporujem,“ uviedla rodáčka z mesta Odesa.
Podľa odporúčania MOV by mali športové federácie zrušiť opatrenia voči bieloruským športovcom prijaté po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022.
Do medzinárodných súťaží by sa tak podľa MOV mohli vrátiť aj bieloruské tímy, ktoré by mohli reprezentovať so svojou hymnou a vlajkou. Konečné slovo však majú jednotlivé federácie. Suspendácia ruských športovcov naďalej platí.
Medzinárodná tenisová federácia zatiaľ odporúčanie MOV neakceptovala a opatrenia voči bieloruským športovcom ponechala bez zmien.
Situácia sa však môže zmeniť v októbri, keď je na programe výročné valné zhromaždenie ITF, na ktorom sa bude hlasovať o statuse členstva bieloruského zväzu.
Za možnosť opäť hrať pod svojou vlajkou sa už vyslovila napríklad bieloruská tenistka a svetová jednotka Aryna Sabalenková.