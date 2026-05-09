Nosková stratila len štyri gemy a je v osemfinále. Môže v ňom vyzvať svetovú jednotku

    Česká tenistka Linda Nosková.
    ČTK, TASR|9. máj 2026 o 14:50
    Zápas 3. kola zvládla aj favorizovaná Coco Gauffová.

    Česká tenistka Linda Nosková zdolala Ukrajinku Oleksandru Olijnykovovú 6:1, 6:3 a postúpila do osemfinále prestížneho turnaja v Ríme.

    Rodáčka z Prahy vstúpila do zápasu skvele a jediný gem v prvom sete dovolila súperke až za stavu 5:0. Druhý set rozhodla trinásta hráčka sveta brejkom na 4:3 a po 70 minútach premenila prvý mečbal.

    O postup do štvrtého štvrťfinále v sezóne si Nosková môže zahrať so svetovou jednotkou Arynou Sabalenkovou, ktorá v 2. kole vyradila Barboru Krejčíkovú. 

    Bieloruska, s ktorou Nosková v dvoch doterajších zápasoch neuhrala ani set, však ešte musí zdolať Soranu Cirsteaovú z Rumunska.

    Postupuje aj tretia nasadená Američanka Coco Gauffová, ktorá prešla cez Solanu Sierrovú z Argentíny po setoch 5:7, 6:0 a 6:4.

    WTA Rím 2026

    Dvojhra - 3. kolo:

    Linda Nosková (ČR-13) - Oleksandra Olijnykovová (Ukr.) 6:1, 6:3

    Coco Gauffová (USA-3) - Solana Sierrová (Arg.) 5:7, 6:0, 6:4

    Tenis

