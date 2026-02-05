Pohánková je na turnaji v Portugalsku už v štvrťfinále. Súperka zápas ani nedohrala

ITF WTT W50 v Porte
Dvojhra - 2. kolo:
Mia Pohánková (SR) - Andrea Lazarová Garcióvá (Šp.) 6:3, 6:0 - skreč
Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila do štvrťfinále dvojhry na turnaji ITF WTT W50 v Porte (40 000 USD, tvrdý povrch v hale).
V druhom kole turnaja zdolala Španielku Andreu Lazarovú Garciovú, keď súperka zápas po prvom sete za stavu 6:3, 3:0 pre Slovenku skrečovala.
Napriek juniorskému veku štartuje už iba na ženských turnajoch a zatiaľ sa jej darí veľmi dobre. V novej sezóne uspela aj v siedmom zápase, na ktorý nastúpila.
Sedemnásťročná Slovenka v druhom zápase v Portugalsku nadviazala na víťazstvo zo stredy, keď v prvom zápase na turnaji zdolala Carlu Tomaiovú 6:2 a 6:1.
Zverenka trénera Róberta Gašparetza a kondičného Kristiána Cupáka vyzve v ďalšom zápase Bulharku Elizaru Yanevovú, ktorá figuruje v rebríčku WTA na 260. pozícii.
Zápas sa odohrá v piatok od 11:00 SEČ.