    Keysová sa odhlásila z generálky na Roland Garros, stále ju trápi zranenie

    Madison Keys (Autor: TASR/AP)
    TASR|18. máj 2026 o 14:18
    Na turnaji predvlani získala titul.

    Americká tenistka Madison Keysová sa pre zranenie ľavého stehna odhlásila z turnaja v Štrasburgu, ktorý slúži ako generálka pred Roland Garros. Organizátori o tom informovali v pondelok.

    Devätnásta hráčka svetového rebríčka WTA v Štrasburgu predvlani získala titul. „Rozhodla som sa, že bude najlepšie odhlásiť sa, aby som sa dala zdravotne do poriadku a bola pripravená súťažiť na Roland Garros,“ uviedla Keysová.

    Rolan Garros sa začne 24. mája v Paríži. Keysová sa na antukovom grandslamovom turnaji dostala najďalej v roku 2018 - do semifinále.

    V nedeľu skrečovala finále parížskeho turnaja Clarins Trophy proti Diane Parryovej za stavu 6:3, 3:3 vo svoj prospech.

