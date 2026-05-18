Keysová sa odhlásila z generálky na Roland Garros, stále ju trápi zranenie

Americká tenistka Madison Keysová sa pre zranenie ľavého stehna odhlásila z turnaja v Štrasburgu, ktorý slúži ako generálka pred Roland Garros. Organizátori o tom informovali v pondelok.
Devätnásta hráčka svetového rebríčka WTA v Štrasburgu predvlani získala titul. „Rozhodla som sa, že bude najlepšie odhlásiť sa, aby som sa dala zdravotne do poriadku a bola pripravená súťažiť na Roland Garros,“ uviedla Keysová.
Rolan Garros sa začne 24. mája v Paríži. Keysová sa na antukovom grandslamovom turnaji dostala najďalej v roku 2018 - do semifinále.
V nedeľu skrečovala finále parížskeho turnaja Clarins Trophy proti Diane Parryovej za stavu 6:3, 3:3 vo svoj prospech.