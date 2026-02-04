    Pohánková ešte v novej sezóne neprehrala. V Porte deklasovala domácu hráčku

    Slovenská tenistka Mia Pohánková.
    Slovenská tenistka Mia Pohánková. (Autor: REUTERS)
    Sportnet|4. feb 2026 o 19:07
    ShareTweet0

    Napriek juniorskému veku štartuje už iba na ženských turnajoch.

    ITF WTT W50 v Porte

    Dvojhra - 1. kolo:

    Mia Pohánková (SR) - Carla Tomaiová (Portug.) 6:1, 6:2

    Slovenská tenistka Mia Pohánková vyhrala v 1. kole dvojhry na podujatí ITF WTT W50 v Porte.

    Napriek juniorskému veku štartuje už iba na ženských turnajoch a zatiaľ sa jej darí veľmi dobre. V novej sezóne uspela aj v šiestom zápase, na ktorý nastúpila.

    Sedemnásťročná Slovenka v prvom zápase v Portugalsku nadviazala na turnaj z Leszna, kde zdolala všetkých päť súperiek a tešila sa z titulu. V stredu zdolala domácu tenistku Carlu Tomaiovú, ktorá je o 1000 miest nižšie suverénne 6:1, 6:2.

    V ďalšom kole narazí na omnoho ťažšiu súperku. Čaká ju druhá nasadená Andrea Lazarová Garciová zo Španielska.

    Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenského tenisového zväzu (STZ).

    Tenis

    Tenis

    Slovenská tenistka Mia Pohánková.
    Slovenská tenistka Mia Pohánková.
    Pohánková ešte v novej sezóne neprehrala. V Porte deklasovala domácu hráčku
    dnes 19:07
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Pohánková ešte v novej sezóne neprehrala. V Porte deklasovala domácu hráčku