Pohánková ešte v novej sezóne neprehrala. V Porte deklasovala domácu hráčku

ITF WTT W50 v Porte
Dvojhra - 1. kolo:
Mia Pohánková (SR) - Carla Tomaiová (Portug.) 6:1, 6:2
Slovenská tenistka Mia Pohánková vyhrala v 1. kole dvojhry na podujatí ITF WTT W50 v Porte.
Napriek juniorskému veku štartuje už iba na ženských turnajoch a zatiaľ sa jej darí veľmi dobre. V novej sezóne uspela aj v šiestom zápase, na ktorý nastúpila.
Sedemnásťročná Slovenka v prvom zápase v Portugalsku nadviazala na turnaj z Leszna, kde zdolala všetkých päť súperiek a tešila sa z titulu. V stredu zdolala domácu tenistku Carlu Tomaiovú, ktorá je o 1000 miest nižšie suverénne 6:1, 6:2.
V ďalšom kole narazí na omnoho ťažšiu súperku. Čaká ju druhá nasadená Andrea Lazarová Garciová zo Španielska.
Informovala o tom oficiálna webová stránka Slovenského tenisového zväzu (STZ).