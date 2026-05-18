Sinner pôsobí nezastaviteľne. K historickému zápisu mu gratuloval aj Djokovič

Taliansky tenista Jannik Sinner sa v Ríme stal historicky len druhým hráčom, ktorému sa podarilo uspieť na všetkých turnajoch série Masters 1000.
Líder svetového rebríčka ATP tak potvrdil parádnu formu pred druhým grandslamom sezóny - Roland Garros.
Sinner na domácej pôde skompletizoval tzv. kariérny zlatý Masters, teda vyhral všetkých deväť turnajov série Masters 1000, ktoré sú v súčasnosti v kalendári.
Pred ním sa to podarilo len Srbovi Novakovi Djokovičovi, ktorému to trvalo viac ako desať rokov. Sinner to stihol za 33 mesiacov.
„Niet lepšieho miesta na skompletizovania tohto celého. Už pri mojom debute v roku 2019 to bol veľmi zaujímavý turnaj. Svoj prvý štart v Ríme som si zapísal práve na tomto kurte. Vždy som sa tu cítil veľmi pozitívne. Bolo tu tiež veľa pozornosti a emócií, znamená to pre mňa veľa.
Pre mňa ako Taliana je toto jedno z najviac špeciálnych miest, kde si môžem zahrať. Vyhrať tento turnaj aspoň raz v kariére pre mňa znamená jednoducho veľa,“ vyjadril sa Sinner pre oficiálnu stránku ATP.
VIDEO: Zostrih finále turnaja ATP Rím: Sinner - Ruud
Dvadsaťštyriročný Talian triumfoval na šiestom podujatí Masters za sebou, čo dokázal ako prvý hráč v histórii.
Sériu odštartoval vlani na jeseň v Paríži, v tomto roku nenašiel premožiteľa v Indian Wells, Miami, Monte Carle, Madride a ani v talianskej metropole. Je tak jeden z top kandidátov na triumf na Roland Garros.
„Prioritou je v najbližších dňoch to, aby som sa dal do poriadku. Nebudem veľa trénovať. Chcem byť tiež s mojou rodinou. Od štvrtka sa pravdepodobne začnem pripravovať v Paríži a uvidíme, ako to tam pôjde,“ uviedol taliansky tenista.
Sinner ťahá na okruhu 29-zápasovú šnúru víťazstiev, naposledy prehral 19. februára vo štvrťfinále v Dauhe s Čechom Jakubom Menšíkom. Na antuke má zatiaľ stopercentnú bilanciu 17:0 a sériu víťazných zápasov na turnajoch Masters 1000 natiahol na rekordné číslo 34.
„Vitaj v exkluzívnom klube Jannik. Gratulácia, pôsobivé,“ pochválil svojho rivala Srb Novak Djokovič.