    Molčan sa približuje k elitnej stovke. Rebríčkom kraľujú Sinner a Sabalenková

    Slovenský tenista Alex Molčan na turnaji ATP v Mníchove. (Autor: TASR)
    TASR|18. máj 2026 o 10:07
    Slovák poskočil o sedem pozícií.

    Taliansky tenista Jannik Sinner zvýšil svoj náskok na čele svetového rebríčka ATP. Po triumfe na turnaji Masters 1000 v Ríme má pred druhým Španielom Carlosom Alcarazom k dobru 2740 bodov.

    Na treťom mieste rebríčka zostal Nemec Alexander Zverev pred Srbom Novakom Djokovičom.

    V najlepšej desiatke sa posunul Rus Daniil Medvedev na siedmu priečku, z elitnej desiatky vypadol Talian Lorenzo Musetti, ktorého nahradil Kazach Alexander Bublik.

    Slovenskou singlovou jednotkou je naďalej Alex Molčan, ktorý poskočil o sedem pozícií na 106. miesto.

    V ženskom rebríčku WTA si udržala vedúcu pozíciu Bieloruska Aryna Sabalenková. Pred druhou Jelenou Rybakinovou z Kazachstanu má náskok 1255 bodov.

    V elitnej desiatke zaznamenala posun o tri priečky na siedmu pozíciu Ukrajinka Jelina Svitolinová vďaka triumfu na antukovom turnaji WTA 1000 v Ríme.

    Slovenskou singlovou jednotkou zostáva naďalej Rebecca Šramková, ktorej patrí 121. miesto.

    Rebríček ATP

    /k 18. máju/

    1.

    (1.)

    Jannik Sinner

    Taliansko

    14 700 b

    2.

    (2.)

    Carlos Alcaraz

    Španielsko

    11 960 b

    3.

    (3.)

    Alexander Zverev

    Nemecko

    5705 b

    4.

    (4.)

    Novak Djokovič

    Srbsko

    4710 b

    5.

    (5.)

    Felix Auger-Aliassime

    Kanada

    4060 b

    6.

    (6.)

    Ben Shelton

    USA

    4030 b

    7.

    (9.)

    Daniil Medvedev

    Rusko

    3760 b

    8.

    (7.)

    Taylor Fritz

    USA

    3720 b

    9.

    (8.)

    Alex de Minaur

    Austrália

    3665 b

    10. 

    (11.)

    Alexander Bublik

    Kazachstan

    3230 b

    106.

    (113.)

    Alex Molčan

    Slovensko

    596 b

    168.

    (159.)

    Lukáš Klein

    Slovensko

    358 b

    374. 

    (356.)

    Norbert Gombos

    Slovensko

    135 b

    Rebríček WTA

    /k 18. máju/

    1.

    (1.)

    Aryna Sabalenková

    Bielorusko

    9960 b

    2.

    (2.)

    Jelena Rybakinová

    Kazachstan

    8705 b

    3.

    (3.)

    Iga Swiateková

    Poľsko

    7273 b

    4.

    (4.)

    Coco Gauffová

    USA

    6749 b

    5.

    (5.)

    Jessica Pegulová

    USA

    6286 b

    6.

    (6.)

    Amanda Anisimovová

    USA

    5958 b

    7.

    (10.)

    Jelina Svitolinová

    Ukrajina

    4315 b

    8.

    (7.)

    Mirra Andrejevová

    Rusko

    4181 b

    9.

    (9.)

    Victoria Mboková

    Kanada

    3395 b

    10.

    (11.)

    Karolína Muchová

    Česko

    3318 b

    121.

    (118.)

    Rebecca Šramková

    Slovensko

    670 b

    224.

    (219.)

    Viktória Hrunčáková

    Slovensko

    320 b

    279.

    273.)

    Mia Pohánková

    Slovensko

    253 b

