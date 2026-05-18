Molčan sa približuje k elitnej stovke. Rebríčkom kraľujú Sinner a Sabalenková

Taliansky tenista Jannik Sinner zvýšil svoj náskok na čele svetového rebríčka ATP. Po triumfe na turnaji Masters 1000 v Ríme má pred druhým Španielom Carlosom Alcarazom k dobru 2740 bodov.
Na treťom mieste rebríčka zostal Nemec Alexander Zverev pred Srbom Novakom Djokovičom.
V najlepšej desiatke sa posunul Rus Daniil Medvedev na siedmu priečku, z elitnej desiatky vypadol Talian Lorenzo Musetti, ktorého nahradil Kazach Alexander Bublik.
Slovenskou singlovou jednotkou je naďalej Alex Molčan, ktorý poskočil o sedem pozícií na 106. miesto.
V ženskom rebríčku WTA si udržala vedúcu pozíciu Bieloruska Aryna Sabalenková. Pred druhou Jelenou Rybakinovou z Kazachstanu má náskok 1255 bodov.
V elitnej desiatke zaznamenala posun o tri priečky na siedmu pozíciu Ukrajinka Jelina Svitolinová vďaka triumfu na antukovom turnaji WTA 1000 v Ríme.
Slovenskou singlovou jednotkou zostáva naďalej Rebecca Šramková, ktorej patrí 121. miesto.
Rebríček ATP
/k 18. máju/
1.
(1.)
Jannik Sinner
Taliansko
14 700 b
2.
(2.)
Carlos Alcaraz
Španielsko
11 960 b
3.
(3.)
Alexander Zverev
Nemecko
5705 b
4.
(4.)
Novak Djokovič
Srbsko
4710 b
5.
(5.)
Felix Auger-Aliassime
Kanada
4060 b
6.
(6.)
Ben Shelton
USA
4030 b
7.
(9.)
Daniil Medvedev
Rusko
3760 b
8.
(7.)
Taylor Fritz
USA
3720 b
9.
(8.)
Alex de Minaur
Austrália
3665 b
10.
(11.)
Alexander Bublik
Kazachstan
3230 b
106.
(113.)
Alex Molčan
Slovensko
596 b
168.
(159.)
Lukáš Klein
Slovensko
358 b
374.
(356.)
Norbert Gombos
Slovensko
135 b
Rebríček WTA
/k 18. máju/
1.
(1.)
Aryna Sabalenková
Bielorusko
9960 b
2.
(2.)
Jelena Rybakinová
Kazachstan
8705 b
3.
(3.)
Iga Swiateková
Poľsko
7273 b
4.
(4.)
Coco Gauffová
USA
6749 b
5.
(5.)
Jessica Pegulová
USA
6286 b
6.
(6.)
Amanda Anisimovová
USA
5958 b
7.
(10.)
Jelina Svitolinová
Ukrajina
4315 b
8.
(7.)
Mirra Andrejevová
Rusko
4181 b
9.
(9.)
Victoria Mboková
Kanada
3395 b
10.
(11.)
Karolína Muchová
Česko
3318 b
121.
(118.)
Rebecca Šramková
Slovensko
670 b
224.
(219.)
Viktória Hrunčáková
Slovensko
320 b
279.
273.)
Mia Pohánková
Slovensko
253 b