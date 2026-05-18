Jediná Slovenka zvládla kvalifikáciu v Košiciach. Aréna v NTC ju očarila

Salma Drugdová sa ako jediná zo slovenských tenistiek prebojovala z kvalifikácie do hlavnej súťaže dvojhry na Slovak Open 2026.
Vo finále eliminácie si v súboji dvoch nasadených hráčok poradila s krajankou Laurou Svatíkovou 6:3, 6:2.
Jej súperkou v 1. kole bude v Košiciach ďalšia kvalifikantka Jana Otzipková z Belgicka.
„V prvom rade musím povedať, že som očarená komplexom NTC Košice. Som tu po prvý raz a je to tu naozaj nádherné.
Iba pred týždňom som priletela z Ameriky, takže nasledoval rýchly prechod na antuku, keďže tam hráme všetko na harde. Celkom sa na zmenu povrchu teším, je to dobré odľahčenie pre kolená aj členky.
Zatiaľ sa mi hrá veľmi dobre, snažím sa užiť si to čo najviac. Prvý zápas bol jednoduchší, druhý proti Laure Svatíkovej už pomerne výzva. Vedela som, že súperka je antuková hráčka. Zostala som v pokoji, zápas som si užila a som rada, že to vyšlo.
Od augusta som nehrala turnaje a aj nastavenie v hlave mám už iné. Chcem si tenis naplno užívať, na kurte sa usmievať a nedostávať sa zbytočne pod tlak," povedala dvadsaťjedenročná študentka texaskej univerzity v Austine.pre oficiálnu webovú stránku Slovenského tenisového zväzu.
Vo finále kvalifikácie ťahali okrem Svatíkovej zo Sloveniek za kratší koniec Stella Cinkaničová, Nikol Sevaldová, Karolína Mráziková a Dominika Pirohová.
V hlavnej fáze súťaže nepostúpili do druhého kola Nikola Farkašová a Kali Šupová.
Farkašová, šestnásťročná držiteľka voľnej karty, nestačila v úvodnom zápase na Elenu Ruxandru Berteovú z Rumunska a podľahla jej 6:7 (4), 3:6, Šupová, hráčka Národného tenisového centra, prehrala so siedmou nasadenou Turkyňou Aylou Aksovou 6:3, 1:6, 1:6.