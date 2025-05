Za vitamíny dostal dištanc. Trestáme tých, ktorí si nezvyšujú výkonnosť, nechápe bývalý hráč

"Bez ohľadu na to, či hráč požiadal o infúziu s objemom 100 mililitrov, sa podľa vlastného priznania nikdy nesnažil overiť, či boli jeho požiadavky splnené. To ani tým najjednoduchším spôsobom, že by sa pozrel na infúzny vak," hovorí ITIA.

"Je to brutálne. Vôbec to nechápem. Ale jediné, čo môžem povedať je to, že som šťastný, že už som skončil. Tie pravidlá sú šialené, nerád by som sa s nimi stretával," dodal Courier.

V postupovaní sú nejasnosti

Trest bol austrálskemu deblistovi znížený vďaka spolupráci o 25 percent. Spomínaných osemnásť mesiacov mu vyprší 11. júna 2026.

Po bližšom prieskume by sme síce mohli povedať, že Purcell mohol skontrolovať veľkosť infúzie, no aj Sinner si mal overiť, či masér nepoužil na ranu na svojom prste krém so zakázanou látkou. Samo osebe to znie šialene, ale to úplne totožné.

"Bojím sa, keď mi niekto potrasie rukou, aby ma pozdravil. Premýšľam, či nemá na sebe nejaký krém, ktorý by sa mi mohol dostať do metabolizmu a mohol by som z neho mať pozitívny test. Veď by sa to nedalo dokázať," komentoval nedávno Ben Shelton.

Shelton nie je jediný tenista, ktorý sa k strachu, aj keď si len kúpiť krém na ruky, vyjadril.