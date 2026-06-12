Londýn je priniesol zápas s legendou. Potom sa zranila a vynechá celú trávnatú časť

Kanadská tenistka Victoria Mboková pre zranenie kolena nebude štartovať na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.
Devätnásťročná hráčka sa zranila v zápase 1. kola štvorhry na podujatí v londýnskom Queen´s Clube, v ktorom nastúpila po boku Američanky Sereny Williamsovej.
Bývalá svetová jednotka slávila úspešný návrat do súťažného kolotoča po takmer štvorročnej prestávke, na 2. kolo však už s Mbokovou nemohli nastúpiť pre zdravotné problémy Kanaďanky.
„V dueli prvého kola som nepríjemne spadla a utrpela zranenie kolena, pre ktoré, žiaľ, vynechám celú trávnatú časť sezóny vrátane Wimbledonu,“ napísala Mboková na Instagrame.