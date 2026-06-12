    Londýn je priniesol zápas s legendou. Potom sa zranila a vynechá celú trávnatú časť

    Kanadská tenistka Victoria Mboková odvracia úder Češke Karolíne Plíškovej v osemfinále tenisového turnaja WTA v Londýne.
    Kanadská tenistka Victoria Mboková odvracia úder Češke Karolíne Plíškovej v osemfinále tenisového turnaja WTA v Londýne. (Autor: TASR/PA via AP)
    TASR|12. jún 2026 o 18:49
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    Nebude štartovať na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.

    Kanadská tenistka Victoria Mboková pre zranenie kolena nebude štartovať na grandslamovom turnaji vo Wimbledone.

    Devätnásťročná hráčka sa zranila v zápase 1. kola štvorhry na podujatí v londýnskom Queen´s Clube, v ktorom nastúpila po boku Američanky Sereny Williamsovej.

    Bývalá svetová jednotka slávila úspešný návrat do súťažného kolotoča po takmer štvorročnej prestávke, na 2. kolo však už s Mbokovou nemohli nastúpiť pre zdravotné problémy Kanaďanky.

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    „V dueli prvého kola som nepríjemne spadla a utrpela zranenie kolena, pre ktoré, žiaľ, vynechám celú trávnatú časť sezóny vrátane Wimbledonu,“ napísala Mboková na Instagrame.

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