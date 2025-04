Serena Williamsová reagovala na doping Sinnera: Dostala by som 20 rokov

NEW YORK. Bývalá americká tenistka Serena Williamsová by prišla o grandslamové tituly a dostala by 20-ročný dištanc, ak by sa previnila rovnako ako Jannik Sinner.

Uviedla to v reakcii na jeho trojmesačný dištanc, ktorý dostal po dvoch pozitívnych testoch na zakázaný anabolický steroid clostebol.