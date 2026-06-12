Svetová dvojka sa trápi ďalej. Na tráve v Londýne senzačne nepostúpila do semifinále

Kazašská tenistka Jelena Rybakinová vypadla na trávnatom turnaji WTA v londýnskom Queen’s Clube vo štvrťfinále dvojhry.
Svetová dvojka a nasadená jednotka prekvapujúco podľahla v piatkovom zápase domácej Katie Boulterovej po trojsetovom boji 5:7, 6:2 a 3:6. Britka sa stretne v semifinále s Chorvátkou Donnou Vekičovou, ktorá zdolala Češku Karolínu Plíškovú 6:4, 4:6, 6:3.
Vo štvrťfinále sa s turnajom rozlúčila aj Američanka Amanda Anisimovová. Druhá nasadená hráčka prehrala s krajankou a šestkou „pavúka“ Ivou Jovicovou 2:6, 6:3, 3:6.
WTA Londýn 2026
dvojhra - štvrťfinále:
Iva Jovicová (USA-6) - Amanda Anisimovová (USA-2) 6:2, 3:6, 6:3
Donna Vekičová (Chor.) - Karolína Plíšková (ČR) 6:4, 4:6, 6:3
Katie Boulterová (V.Brit.) - Jelena Rybakinová (Kaz.-1) 7:5, 2:6, 6:4