    Svetová dvojka sa trápi ďalej. Na tráve v Londýne senzačne nepostúpila do semifinále

    Jelena Rybakinová na turnaji v Londýne.
    Jelena Rybakinová na turnaji v Londýne. (Autor: REUTERS)
    TASR|12. jún 2026 o 22:14
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    Domácej Katie Boulterovej podľahla po trojsetovom boji.

    Kazašská tenistka Jelena Rybakinová vypadla na trávnatom turnaji WTA v londýnskom Queen’s Clube vo štvrťfinále dvojhry.

    Svetová dvojka a nasadená jednotka prekvapujúco podľahla v piatkovom zápase domácej Katie Boulterovej po trojsetovom boji 5:7, 6:2 a 3:6. Britka sa stretne v semifinále s Chorvátkou Donnou Vekičovou, ktorá zdolala Češku Karolínu Plíškovú 6:4, 4:6, 6:3.

    Vo štvrťfinále sa s turnajom rozlúčila aj Američanka Amanda Anisimovová. Druhá nasadená hráčka prehrala s krajankou a šestkou „pavúka“ Ivou Jovicovou 2:6, 6:3, 3:6.

    WTA Londýn 2026

    dvojhra - štvrťfinále:

    Iva Jovicová (USA-6) - Amanda Anisimovová (USA-2) 6:2, 3:6, 6:3

    Donna Vekičová (Chor.) - Karolína Plíšková (ČR) 6:4, 4:6, 6:3

    Katie Boulterová (V.Brit.) - Jelena Rybakinová (Kaz.-1) 7:5, 2:6, 6:4

    Tenis

    Tenis

    Jelena Rybakinová na turnaji v Londýne.
    Jelena Rybakinová na turnaji v Londýne.
    Svetová dvojka sa trápi ďalej. Na tráve v Londýne senzačne nepostúpila do semifinále
    dnes 22:14
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