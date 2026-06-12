    Ani jeden český tenista nepostúpil v Bratislave do semifinále. Proti sebe sa postavia šampióni

    Alexander Ševčenko
    Alexander Ševčenko (Autor: Bratislava Open Challenger)
    TASR|12. jún 2026 o 18:18
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    Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Talian Federico Cina a Japonec Taro.

    Kazašský tenista Alexander Ševčenko sa prebojoval do semifinále dvojhry na antukovom challengeri Bratislava Open.

    Šampión z roku 2022 vo štvrťfinále v pozícii nasadenej jednotky zdolal talentovaného Čecha Maxima Mrvu 7:6 (9), 6:0.

    V dueli o postup do finále nastúpi proti držiteľovi titulu z roku 2023 Ukrajincovi Vitalijovi Sačkovi, ktorý zvíťazil nad Čechom Petrom Brunclíkom 3:6, 6:3, 6:2.

    Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Talian Federico Cina a Japonec Taro Daniel.

    Challenger Bratislava Open 2026

    Dvojhra - štvrťfinále:

    Alexander Ševčenko (Kaz.-1) - Maxim Mrva (ČR) 7:6 (9), 6:0

    Federico Cina (Tal.) - Zdeňek Kolář (ČR-6) 4:6, 6:4, 6:3

    Vitalij Sačko (Ukr.) - Petr Brunclík (ČR) 3:6, 6:3, 6:2

    Taro Daniel (Jap.) - Zsombor Piros (Maď.) 6:3, 6:3

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