Ani jeden český tenista nepostúpil v Bratislave do semifinále. Proti sebe sa postavia šampióni

Kazašský tenista Alexander Ševčenko sa prebojoval do semifinále dvojhry na antukovom challengeri Bratislava Open.
Šampión z roku 2022 vo štvrťfinále v pozícii nasadenej jednotky zdolal talentovaného Čecha Maxima Mrvu 7:6 (9), 6:0.
V dueli o postup do finále nastúpi proti držiteľovi titulu z roku 2023 Ukrajincovi Vitalijovi Sačkovi, ktorý zvíťazil nad Čechom Petrom Brunclíkom 3:6, 6:3, 6:2.
Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Talian Federico Cina a Japonec Taro Daniel.
Challenger Bratislava Open 2026
Dvojhra - štvrťfinále:
Alexander Ševčenko (Kaz.-1) - Maxim Mrva (ČR) 7:6 (9), 6:0
Federico Cina (Tal.) - Zdeňek Kolář (ČR-6) 4:6, 6:4, 6:3
Vitalij Sačko (Ukr.) - Petr Brunclík (ČR) 3:6, 6:3, 6:2
Taro Daniel (Jap.) - Zsombor Piros (Maď.) 6:3, 6:3