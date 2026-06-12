    Mihalíková má v Londýne šancu na zisk titulu. Vo štvorhre hrajú s Britkou skvelo

    Tereza Mihalíková a Olivia Nichollsová.
    Tereza Mihalíková a Olivia Nichollsová. (Autor: Slovenský tenisový zväz)
    TASR|12. jún 2026 o 19:41
    ShareTweet0

    Slovenská deblová špecialistka bude bojovať o svoj tretí titul na okruhu WTA.

    Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nichollsovou sa prebojovali do finále štvorhry na trávnatom turnaji WTA v londýnskom Queen´s Clube.

    V semifinále zdolali štvrtý nasadený čínsko-francúzsky pár Chan-jü kuo, Kristina Mladenovičová 4:6, 7:5, 12:10. Celkovo odvrátili tri mečbaly.

    Mihalíková s Nichollsovou predtým v piatok vyradili najvyššie nasadený kazašsko-srbský tandem Anna Danilinová, Aleksandra Kruničová 6:4, 6:4.

    Slovenská deblová špecialistka bude bojovať o svoj tretí titul na okruhu WTA. V roku 2021 triumfovala po boku Rusky Anny Kalinskej v slovinskom Portoroži, vlani spolu s Nichollsovou zvíťazili na tráve v Berlíne.

    Podujatie v Londýne je pre Mihalíkovú súčasťou prípravy na grandslamový Wimbledon, ktorý odštartuje koncom júna.

    Tenis

    Tenis

    Tereza Mihalíková a Olivia Nichollsová.
    Tereza Mihalíková a Olivia Nichollsová.
    Mihalíková má v Londýne šancu na zisk titulu. Vo štvorhre hrajú s Britkou skvelo
    dnes 19:41
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Tenis»Mihalíková má v Londýne šancu na zisk titulu. Vo štvorhre hrajú s Britkou skvelo