Mihalíková má v Londýne šancu na zisk titulu. Vo štvorhre hrajú s Britkou skvelo

Slovenská tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nichollsovou sa prebojovali do finále štvorhry na trávnatom turnaji WTA v londýnskom Queen´s Clube.
V semifinále zdolali štvrtý nasadený čínsko-francúzsky pár Chan-jü kuo, Kristina Mladenovičová 4:6, 7:5, 12:10. Celkovo odvrátili tri mečbaly.
Mihalíková s Nichollsovou predtým v piatok vyradili najvyššie nasadený kazašsko-srbský tandem Anna Danilinová, Aleksandra Kruničová 6:4, 6:4.
Slovenská deblová špecialistka bude bojovať o svoj tretí titul na okruhu WTA. V roku 2021 triumfovala po boku Rusky Anny Kalinskej v slovinskom Portoroži, vlani spolu s Nichollsovou zvíťazili na tráve v Berlíne.
Podujatie v Londýne je pre Mihalíkovú súčasťou prípravy na grandslamový Wimbledon, ktorý odštartuje koncom júna.